Privatpersonen, die Abfälle bei den drei Entsorgungszentren des Bodenseekreises anliefern wollen, benötigen dafür ab sofort einen Termin. Dieser kann telefonisch oder online vereinbart werden. Dabei wird laut einer Mitteilung des Landratsamts auch die Dringlichkeit der Anlieferung abgefragt. Mit dieser Maßnahme will das Abfallwirtschaftsamt in der Corona-Situation den Kundenbetrieb der Entsorgungszentren Friedrichshafen-Raderach, Überlingen-Füllenwaid und Tettnang-Sputenwinkel entzerren und den regulären Entsorgungsbetrieb sichern.

Denn die dazugewonnene freie Zeit in vielen Haushalten habe zu einem deutlichen erhöhten Aufkommen und in der Folge teilweise chaotischen Szenen auf den Betriebshöfen geführt. Parallel dazu sei der Krankenstand beim Personal gestiegen. „Wir müssen darauf achten, dass die Entsorgungszentren als wichtige Infrastruktureinrichtungen für die reguläre Müllabfuhr und die gewerbliche Entsorgung einsatzfähig bleiben“, sagt Stefan Stoeßel, Leiter des Abfallwirtschaftsamts. Mit der Terminvergabe könne in Zeiten von Corona ein geordneter Ablauf gewährleistet werden. Glas und Papier können aktuell nur noch über die Wertstoffhöfe oder bestehende Container und Tonnen entsorgt werden.

Terminbestätigung muss mitgebracht werden

Die Terminvereinbarung ist telefonisch unter der Nummer 0 75 41/2 04 51 99 (montags bis donnerstags von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr) oder im Internet unter www.abfallwirtschaftsamt.de möglich. Die Kunden erhalten eine Terminbestätigung, die sie mitbringen müssen. Die restlichen Wertstoffhöfe bleiben regulär geöffnet. Aber auch hier gilt, dass verschiebbare Anlieferungen möglichst vertagt werden sollten.