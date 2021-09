Eine 47-jährige Autofahrerin war am frühen Morgen auf der B 467 in Richtung Tettnang unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie auf den Parkplatz „Mückle“, um dann – entgegen der Beschilderung – nach links in Richtung Kressbronn zurück zu fahren. Dabei übersah sie offenbar einen aus Richtung Tettnang nahenden Kleinlastwagen. Der Lastwagen prallte gegen das Heck des Kleinwagens.

Durch den Aufprall erlitt die 47-jährige Autofahrerin schwere Kopfverletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war bis etwa 11 Uhr voll gesperrt.

Markdorf Gleich zwei Verkehrsunfälle innerhalb weniger Stunden – mehrere Menschen werden verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Da Zeugen beobachtet haben wollen, wie ein junger Mann aus dem Kleinwagen gestiegen und weggelaufen sein soll, leitete die Polizei eine groß angelegte Suchaktion ein, die bis weit in den Vormittag andauerte. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren auch Personenspürhunde, mehrere Drohnenführer und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche blieb bislang ohne Erfolg.

Zeugen sollen sich bei den Ermittlern melden

Personen, die am Montagmorgen auf den bislang unbekannten jungen Mann aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen: Telefonnummer 07 51/8 03 53 33. Der junge Mann wird als etwa 14 bis 18 Jahre alt beschrieben, er soll einen grauen Kapuzenpullover getragen haben. Hinweise, um wen es sich bei dem mutmaßlichen Beifahrer gehandelt haben soll, sind bislang nicht bekannt.