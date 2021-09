Die Impfzentren in Baden-Württemberg und damit auch das Kreisimpfzentrum (KIZ), das am 22. Januar auf dem Messegelände in Friedrichshafen den Betrieb aufgenommen hat, schließen am 30. September. Das Landratsamt weist darauf hin, dass eventuell für das KIZ bestehende Impftermine ab Oktober ungültig sind – „auch falls noch E-Mailerinnerungen durch die Impfterminsoftware versandt werden.“

In noch nicht ganz acht Monaten wurden im beziehungsweise vom KIZ aus bis einschließlich Donnerstag insgesamt rund 105.000 Corona-Schutzimpfungen verabreicht.

Wie viele Dosen waren es genau und wie steht es um Drittimpfungen im KIZ?

Im KIZ selbst waren es den Zahlen vom Gesundheitsamt des Bodenseekreises zufolge bislang gut 91.000 Impfungen. In der Summe enthalten sind neben Erst- und Zweit- inzwischen auch Drittimpfungen, die in Baden-Württemberg seit Anfang September unter anderem für ältere Menschen möglich sind, sofern deren Zweitimpfung mindestens sechs Monate her ist. Im KIZ wurden nach Auskunft von Landratsamtssprecher Robert Schwarz bislang etwas mehr als 100 Auffrischimpfungen verabreicht.

Vom KIZ aus waren und sind außerdem mobile Impfteams im Einsatz – anfangs in Pflegeeinrichtungen, seit einigen Wochen bei offenen Impfangeboten, etwa in Einkaufszentren in Friedrichshafen und Überlingen. Gut 8000 Erst- sowie knapp 5300 Zweitimpfungen gehen nach Zahlen des Gesundheitsamts auf das Konto dieser mobilen Impfteams.

Wo muss ich ab Oktober hin, wenn ich mich impfen lassen möchte, Zweit- oder Auffrischimpfung anstehen?

Mit Schließung des KIZ werden nach derzeitigem Planungsstand auch die mobilen Impfteams ihren Einsatz beenden, teilt Robert Schwarz auf SÜDKURIER-Anfrage mit. Die Impfversorgung ist dem Landratsamt zufolge aber weiterhin über hausärztlichen Praxen – auch Privatpraxen – gewährleistet. Der Impfstart in Arztpraxen war zwar erst später erfolgt, inzwischen sind dort mit bislang gut 121.500 aber die meisten der im Bodenseekreis verabreichten Corona-Schutzimpfungen erfolgt.

Für die Terminvereinbarung beim ist es wichtig, dass der Mindestabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten wird, so das Landratsamts weiter. Der Termin solle mindestens zwei Wochen vor der fälligen Impfung vereinbart werden. „Nur so kann die Praxis die nötigen Impfstoffmengen bestellen und die Impfungen sinnvoll planen.“

Ich habe keinen Hausarzt, wohin kann ich mich wenden?

Wer keine hausärztliche Praxis hat, kann laut Mitteilung des Landratsamts auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg die nächstgelegene Corona-Schwerpunktpraxis finden, um dort einen Impftermin zu vereinbaren. Aktuell sind dort insgesamt 16 Schwerpunktpraxen im Bodenseekreis zu finden.