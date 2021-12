Ravensburg vor 11 Minuten

Nach illegaler Demonstration in Ravensburg setzt es reihenweise Bußgelder, außerdem durchsuchte die Polizei eine Wohnung

Die Polizei konnte eine ganze Reihe von Personen identifizieren, die am Montag, 20. Dezember, an einer ungenehmigten Corona-Demonstration teilgenommen haben. Die Stadt Ravensburg, die auch mit Demos am kommenden Montag rechnet, appelliert an die Aktivisten, nicht blind irgendwelchen Verfassungsfeinden hinterherzulaufen.