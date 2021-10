Meckenbeuren/Ravensburg vor 7 Stunden

Nach Freispruch im Messerstecher-Prozess zieht die Staatsanwaltschaft ihre Revision zurück

Mit 15 Messerstichen hatte ein Mann in der Gemeinschaftsunterkunft in Meckenbeuren-Kehlen einen 34-Jährigen getötet. Auf den Freispruch vom Vorwurf des Totschlags hin hatte unter anderem die Staatsanwaltschaft Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe eingelegt. Was wurde aus dem Einspruch?