Um die Kormorane am See gibt es seit vielen Jahren Streit zwischen den Berufsfischern und dem Fischartenschutz. Nachdem die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) im Sommer ein Felchen-Fangverbot beschlossen hatte, wurden Stimmen laut, die den Abschuss der Kormorane forderten. Schließlich sei der Kormoran schuld am Felchen-Rückgang, monieren vor allem die Berufsfischer.

Bodensee Ist das Felchen noch zu retten? Vom verzweifelten Versuch, Gehör zu finden Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinsam gegen den Kormoran vorgehen

Jetzt scheint es einen ersten Lösungsansatz in der Debatte zu geben. Im Rahmen des Dialogprozesses „Kormoran und Fisch“, der seit Herbst 2022 zwischen Experten von Behörden und Verbänden aus den Bereichen Fischerei, Jagd und Naturschutz aller Anrainerstaaten des Bodensees lief, wurde ein internationales Kormoranmanagement beschlossen. Das teilt das Landwirtschaftsministerium in Stuttgart am Freitag mit.

„Der Dialogprozess ‚Kormoran und Fisch‘ hat dazu beigetragen, die Diskussion zu versachlichen und den Grundstein für ein internationales Kormoranmanagement am Bodensee zu legen – jetzt müssen wir schnell in die Umsetzung kommen“, wird Landwirtschaftsminister Peter Hauk in einer Pressemitteilung zitiert. Umweltministerin Thekla Walker ergänzt: „Nun gilt es, mit den Anrainer-Ländern zu erproben, welche Maßnahmen im Sinn einer nachhaltigen Lösung am besten greifen.“

Bodensee Kormoranbestände am See endlich regulieren? SPD-Landtagsabgeordneter prallt mit Vorstoß ab Das könnte Sie auch interessieren

Abgeordnete forderten gemeinsames Vorgehen

Schon seit einiger Zeit wurde ein länderübergreifendes Vorgehen gefordert, unter anderem auch von Klaus Hoher (FDP), der für den Bodenseekreis im Landkreis sitzt. Er erwarte keine weiteren Pilotprojekte, sondern konkrete Maßnahmen, die umgehend umgesetzt werden sollen. „Es braucht eine Regulierung der Kormoran-Zahlen im Rahmen eines international abgestimmten Kormoranmanagements“, meint er. Die Anzahl an Kormorane müsse auf ein Maß verringert werden, um den Einfluss auf fischwirtschaftliche und gefährdete Fischarten zu reduzieren.

Unterstützung bekam Hoher von seinem Singener Landtagskollegen Hans Peter Storz (SPD). Vorarlberg zum Beispiel betreibt schon seit einiger Zeit in der Fußacher Bucht am Bodensee ein Kormoranmanagement, um die Population zu kontrollieren. Eine Studie empfahl bereits 2022 ein international aufeinander abgestimmtes Kormoranmanagement am See.

Werden die Kormorane jetzt abgeschossen?

Ob das letztendlich bedeutet, dass der Kormoran am Bodensee zum Abschuss freigegeben wird, ist aktuell noch völlig unklar. Allerdings wird der „lokale und zeitlich begrenzter Abschuss von Vögeln“ und der „Abschuss zur Reduzierung des Kormoranbestands“ in einem 20-seitigen Konsenspapier als mögliche Maßnahme des Kormoranmanagements aufgeführt. „Der Abschuss von Kormoranen benötigt einen hohen Aufwand, denn der Vogel lernt schnell und das lokale Kormoranvorkommen weist eine hohe Fluktuation auf“, heißt es in dem Papier. Zudem seien Abschüsse aufgrund der Wintervögel-Population und des „hohen Freizeitdrucks“ zu jeder Jahreszeit problematisch.