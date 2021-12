Grünkraut vor 3 Stunden

Ausgediente Legehennen leben sich nach erfolgreicher Rettungsaktion langsam in ihrem neuen Zuhause ein

Vor knapp einem Monat hatte der Verein „Rettet das Huhn“ eine große Rettungsaktion organisiert. 2150 ausgediente Legehennen eines Betriebs in Süddeutschland, die sonst zum Schlachter gebracht worden wären, wurden an neue Besitzer vermittelt. Der SÜDKURIER hat vier der geretteten Hühner in ihr neues Zuhause nach Grünkraut bei Ravensburg begleitet. Wie geht es ihnen mittlerweile?