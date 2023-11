Ansteigende Wasserpegel, drohender Dammbruch und befürchteter Hangrutsch: Das nasse Wetter hat der Bodenseeregion in den vergangenen Tagen keine Ruhe gelassen. Nachdem die starken Regenfälle gegen Mitte der Woche nachließen, folgte am Donnerstag bereits die nächste Warnung. Für den gesamten westlichen Bodenseeraum, für das nördliche Ufer bis Kressbronn im Osten und für Oberschwaben waren im Laufe des Donnerstags schwere Sturmböen vorhergesagt, mit zunehmender Stärke bis in die Nacht hinein. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Böen zwischen 75 km/h und 95 km/h, in Höhenlagen von Orkanstärken mit bis zu 105 km/h.

„Der Bodenseekreis ist verschont geblieben“, heißt es am Freitagmorgen von der Pressestelle des zuständigen Polizeipräsidiums Ravensburg. In der Sturmnacht habe es mehrere kleine Einsätze gegeben, von heruntergefallenen Ästen bis hin zu umgestürzten Bauzäunen. Entgegen den Erwartungen nach der Unwetterwarnung sei die Nacht „relativ glimpflich“ abgelaufen. Das bestätigt auch Kreisbrandmeister Alexander Amann: „Es gab kein auffälliges Einsatzaufkommen in der Sturmnacht.“ In einzelnen Gemeinden waren die Feuerwehren mit Aufräumarbeiten und umgestürzten Bäumen beschäftigt, von einer gravierenden Anzahl sei jedoch nicht die Rede.

„Von Waldspaziergängen auch am Tag nach einem Sturm rate ich dringend ab“, sagt Markdorfs Stadtförster Jörn Burger. | Bild: Jörg Büsche

Vorsicht auf Wegen und Straßen

Bei einem Sturm muss mit umgerissenen Bäumen, abgebrochenen Ästen und Sturmholz auf Wegen und Straßen gerechnet werden – auch an den Tagen danach. Diese Gefahr sei gerade jetzt besonders groß, sagt Markdorfs Stadtförster Jörn Burger. Durch die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage sei der Boden extrem aufgeweicht. Die Folge: Die Wurzeln selbst großer Bäume verlieren zunehmend ihren Halt. „Bei den aufgeweichten Böden braucht es oft nur noch eine geringe Angriffsfläche, um einen Baum zu entwurzeln“, warnt Burger. Dies seien denkbar ungünstige Verhältnisse für einen stärkeren Sturm.

Die Wälder, wie hier am Gehrenberg, sind bereits stark geschwächt, unter anderem auch wegen der Trockenheit im Sommer. Nun hat der starke Regen der vergangenen Tage viele Wurzeln untergraben. | Bild: Jörg Büsche

Was man daher keinesfalls machen sollte: Spaziergänge in die Natur unternehmen. Vor allem in den Wäldern sei es nach Stürmen oft lebensgefährlich. Jörn Burger rät dringend von Waldspaziergängen am heutigen Freitag ab. Von den Sturmböen geschwächte Bäume könnten auch tags darauf noch umstürzen oder schwere Äste verlieren. Er selbst, aber auch die anderen Forstbetriebe im Landkreis, würden vormittags bereits die Waldwege abfahren und den Baumbestand entlang der Wege kontrollieren. „Vorher sollte aber niemand in den Wald gehen“, sagt Burger.