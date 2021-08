Ravensburg vor 52 Minuten

Bäckereiverkäuferin aus Ravensburg nach dem Mord am Bahnhof: „Mit Überwachungskameras könnte die Polizei sehen, was hier wirklich los ist.“

Sigrid Abraham arbeitet in einer Bäckerei am Bahnhof in Ravensburg. Der Mord, der hier durch eine 15-Jährige verübt wurde, veränderte ihr Berufsleben. Wovor sie Angst hat, was aber auch an positiven Dingen seit der Tat passierte, berichtete sie dem SÜDKURIER. Sie sagt: „Man ist sensibler geworden, die Leute fragen jetzt öfter, ob alles in Ordnung ist.“