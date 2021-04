Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Nach Corona-Ausbruch in Ailinger Pflegeheim: Angehöriger sorgt sich wegen Einzelquarantäne um schwer demenzkranke Mutter und kritisiert Politik und Behörden

Während auf der einen Seite in Baden-Württemberg Erleichterungen für Geimpfte angekündigt werden, müssen nach einem Corona-Ausbruch im Haus der Pflege St. Martin alle Bewohner in ihren Zimmern in Quarantäne – auch Geimpfte. Wie passt das zusammen, fragt sich David Jocham, dessen schwer demente Mutter seit Tagen weitestgehend isoliert ist.