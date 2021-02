Heiligenberg Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Nach brutaler Attacke auf 80-jährige Nonne: Mutterhaus würde beide Eremitinnen gerne in ihren Kreis aufnehmen

Obwohl die zwei Trappistinnen das Kloster Maria Frieden in der Nordeifel vor 50 Jahren gegen den ausdrücklichen Wunsch des Ordens verlassen hatten, um in der Heiligenberger Klause Egg einsam zu leben, seien sie im Mutterhaus willkommen, erklärt Äbtissin Schwester Gratia Adler. Die Nachricht von den dramatischen Ereignissen in Süddeutschland hat sie erschüttert. In der Gemeinde nehmen die Menschen viel Anteil am Schicksal der beiden Ordensfrauen.