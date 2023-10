Die Aktion von Samuel Bosch (20 Jahre) und Charlie Kiehne (21 Jahre) hatte vor genau einem Jahr, also im Oktober 2022, in Augsburg für Aufsehen gesorgt. Die beiden Ravensburger Klimaaktivisten hatten sich am Verwaltungsgebäude der Regierung von Schwaben abgeseilt und auf großflächigen Plakaten gegen die Rodung des Lohwalds protestiert. Der Regierung von Schwaben hatten sie dabei Korruption vorgeworfen.

Die beiden jungen Aktivisten mussten sich wegen übler Nachrede und Hausfriedensbruch im Juni vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten. Das Gericht verurteilte die beiden zu drei (Bosch) bzw. eine (Kiehne) Wochen Jugendarrest – ohne Bewährung.

Laura „Charlie“ Kiehne (links) und Samuel Bosch bei einer Aktion in Ravensburg. | Bild: Mario Wössner I SK-Archiv

Berufung scheitert vor Landgericht

Sie legten gegen das Urteil Berufung ein, scheiterten jetzt aber auch vor dem Landgericht Augsburg. Weil das Jugendstrafrecht keine dritte Instanz vorsieht, ist jetzt klar: Die beiden Umweltschützer müssen in den Jugendarrest, wo Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren ihre Strafe verbüßen. In Baden-Württemberg ist der Jugendarrest in Göppingen.

Bodensee Dieser Anwalt vertritt Klimaaktivisten vor Gericht – ohne einen Cent zu verlangen Das könnte Sie auch interessieren

Für Anwalt Klaus Schulz aus Ravensburg, der als Strafrechtler ehrenamtlich Klimaaktivsten aus ganz Deutschland vertritt, ist das Urteil zu hart. „Aus württembergischer Sicht ist das Urteil definitiv überzogen, in Bayern sind die drauf wie das Messer. Samuel und Charlie sind kaum vorbestraft und trotzdem wurde hier gnadenlos fast die Höchststrafe verhängt. Ich schätze, das ist im Strafmaß fast Faktor drei im Verhältnis zu Baden-Württemberg“, wird er in einer Pressemitteilung der Aktivisten zitiert. Bereits die Polizeikontrollen vor der Verhandlung seien überzogen gewesen, Zuschauer haben nicht mal Bleistifte mit in den Gerichtssaal bringen dürfen.

Straßenblockade Klimaaktivist vom Bodensee steht schon wieder vor Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Für Samuel Bosch scheint nicht die Haftstrafe der Skandal zu sein. „Das eigentlich Schlimme ist nicht die Haftstrafe, sondern die Klimazerstörung, die wir im globalen Süden verursachen. Wenn alle Bürger der Erde darüber entscheiden könnten, würden bei uns im globalen Norden keine Wälder mehr gerodet werden würden.“ Bosch hatte in der Vergangenheit mit Straßenprotesten, aber auch mit der Besetzung des Altdorfer Walds auf Klimathemen aufmerksam gemacht.