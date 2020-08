Nach dem tragischen Badeunfall in der Reutiner Bucht in Lindau am vergangenen Mittwoch wird die Suche nach dem noch immer vermissten 70-Jährigen fortgesetzt. Am Mittwoch war eine Gruppe mit sieben Männern und einem Bootsführer in Langenargen zu einer Bootstour aufgebrochen.

In der Reutiner Bucht bei Lindau legten sie einen Badestopp ein. Zwei der Männer sprangen ins Wasser, wobei ein 73-Jähriger gesundheitliche Probleme bekam und der 71-jährige Bootsführer helfen wollte, jedoch selbst in Not geriet. Der 71-Jährige konnte noch an Bord gebracht werden, verstarb jedoch später im Krankenhaus. Der zweite Schwimmer konnte ins Boot gebracht und gerettet werden. Ein 70-Jähriger ging in der Zwischenzeit allerdings unter und gilt weiterhin als vermisst.

Nach Angaben von Holger Stabik, Sprecher der zuständigen Polizeidirektion in Kempten, wird nach einer Unterbrechung am Wochenende seit Montag wieder mit einem Boot der Wasserschutzpolizei mit Sonargeräten in der Reutiner Bucht nach dem Vermissten gesucht. „Im Laufe der Woche sollen dann auch Taucher mögliche, vom Sonar entdeckte auffällige Punkte abtauchen. Wann das genau sein wird, steht derzeit noch nicht fest“, so Stabik im Gespräch mit dieser Zeitung.