Zwei Wochen war ein Klassenbuch am Bildungszentrum Meckenbeuren verschwunden, dann tauchte es am Montag wieder auf – allerdings mit mehreren Einträgen, in denen mögliche Straftat für den Folgetag angedroht wurden. Die Schule informierte daraufhin die Polizei, ein Stab wurde einberufen und das weitere Vorgehen zwischen Schulleitung, verschiedenen Abteilungen der Polizei und der Bürgermeisterin besprochen.

Das Bildungszentrum beherbergt Werkreal- und Realschule. | Bild: Fabiane Wieland

Nach einer ausführlichen Bewertung durch die Spezialisten der Polizei wurde die Ernsthaftigkeit der Androhung angezweifelt, dennoch war die Polizei eigenen Angaben zufolge am Dienstag verstärkt und sichtbar präsent. „Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen“, meldete die Polizei daraufhin in einer Mitteilung. Die Ermittlungen zu den Urhebern der Nachricht seien derzeit im Gange.

Oliver Weißflog, Pressesprecher der Polizeidirektion Ravensburg | Bild: Stefan Hilser

Keine Details aus Sorge um Nachahmer

Polizeisprecher Oliver Weißflog erklärte am Tag nach dem Vorfall: „Die Ermittlungen haben noch keine Ergebnisse gebracht.“ Man gehe verschiedenen Ansätzen nach, das könne aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ansonsten hält sich die Polizei bedeckt, geht trotz Nachfrage auf keine weiteren Details zu den Androhungen ein und begründet das mit der Sorge vor möglichen Nachahmern. Bislang seien keine weiteren Fälle in der Region bekannt, man prüfe allerdings den Zusammenhang mit einem aktuell in den sozialen Medien kursierenden Trend.

„Schüler waren zu keiner Zeit in Gefahr“

„Die Schüler waren zu keiner Zeit einer Gefahr ausgesetzt“, betont Lisa Heinemann, Pressesprecherin der Gemeindeverwaltung. Am Montag und Dienstag habe es über die Lagebesprechung hinaus regelmäßige enge Abstimmungen zwischen Schule, Polizei, Gemeindeverwaltung und Bürgermeisterin gegeben. „Dies verlief sehr professionell und effizient ab.“ Am Dienstag seien auch die Eltern von der Schulleitung informiert worden. Dies sei bewusst von dem Stab so entschieden worden, um im Vorfeld keine Panik zu verbreiten. Informiert worden seien zudem die Leitung des Kinderhauses als direkter Nachbar der Schule sowie das Schulamt.