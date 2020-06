Wegen der Corona-Pandemie sind in diesem Sommer alle Großveranstaltungen gestrichen. Auch die Open-Air-Konzerte in der Region mussten verschoben werden. „Nach dem großen Corona-Schock und dem absoluten kulturellen Stillstand freuen wir uns auf die Rückkehr des Open-Air-Sommers 2021“, schreibt Vaddi-Concerts jetzt in einem Pressetext über die Konzerte in Tettnang, die auf das kommende Jahr verschoben wurden.

Die Konzerte Donnerstag, 22. Juli 2021, 19.30 Uhr: Wincent Weiss

Freitag, 23. Juli 2021, 20 Uhr: Alvaro Soler

Samstag, 24. Juli, 20.30 Uhr: Dieter Thomas Kuhn und Band

Nach der Zwangspause 2020 könnten die Open-Air-Konzerte glücklicherweise vom 22. bis zum 25. Juli 2021 stattfinden.

Alvaro Soler | Bild: Ben Wolf

Mit Wincent Weiss, Alvaro Soler und Dieter Thomas Kuhn und Band konnte nach Angaben des Konzertveranstalters sogar das vollständige Line Up aus 2020 für die Konzerte 2021 gewonnen werden. Außerdem werde im Herbst noch ein vierter Act für den Festival-Sonntag bekannt gegeben.

Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für das Festival 2021. Der Kartenvorverkauf läuft und Tickets sind erhältlich bei www.vaddi.tickets und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Karten sind zudem telefonisch unter der Nummer 0 18 06/57 00 70 erhältlich.

Dieter Thomas Kuhn | Bild: Kerstin Mommsen