Deges-Geschäftsführer Dirk Brandenburger war bei der Eröffnung der B 31-neu der Erste am Rednerpult. Er begrüßte die Gäste, dankte den Beteiligten und holte dann einen Staffelstab unter dem Pult hervor. Er hatte ihn mitgebracht, damit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ihn an Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand übergeben konnte. Doch was hat dieser Staffelstab mit der neuen Bundesstraße zu tun?

Alles begann 1990. Damals hatten Staffelläufer aus Friedrichshafen dem damaligen Bundesminister für Verkehr in Bonn einen Staffelstab übergeben, berichtete Dirk Brandenburger den Gästen beim Festakt. Sie wollten damit auf die Verkehrssituation am Bodensee aufmerksam machen. „Als das Projekt an uns übertragen wurde, haben wir auch den Staffelstab übernommen“, erzählte der Deges-Geschäftsführer. Nun sei er nach der Fertigstellung des Streckenabschnitts zurück am Bodensee.

Der Staffelstab wird übergeben: Deges-Geschäftsführer Dirk Brandenburger (links) hatte ihn mitgebracht. Überreicht wurde er von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer an Oberbürgermeister Andreas Brand. Zusammen mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann schnitten sie daraufhin feierlich das Band zum Waggershauser Tunnel durch. | Bild: Lena Reiner

Im Inneren des Stabes: ein Schreiben vom Bodensee, unterzeichnet vom damaligen Sportkreisvorsitzenden und Präsidenten des VfB Friedrichshafen, Kurt Heinzelmann, sowie vom Sportkreis-Freizeitreferenten und Abteilungsleiter der Leichtathleten im VfB, Rudi Könitzer, datiert vom 25. Apri 1990. Darin schreiben sie: „Sehr geehrter Herr Minister, die Staffelläufer aus Friedrichshafen, die die Strecke Friedrichshafen-Bonn in einem Tag- und Nacht-Staffellauf in nicht ganz 48 Stunden zurückgelegt haben, möchten Ihnen mit diesem Staffelstab herzliche Grüße vom Bodensee überbringen.“

Während die Läufe zuvor unter sozialen Aspekten beispielsweise nach Monaco und Sarajevo geführt hätten, um durch Spendensammlungen Hilfsbedürftige und Behinderte zu unterstützen, „stand der Lauf 1990 unter einem anderen Motiv: Bessere Verkehrsverhältnisse am Bodensee“. Mit dem Staffelstab übergeben man auch eine Unterschriftenliste mit mehreren tausend Unterschriften von Anwohnern am Bodensee, für die die Verkehrsverhältnisse immer unerträglicher werden, heißt es in dem Schreiben weiter. Diese fordern damit „endlich eine Besserung dieser Misere“.

„Tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht“

Schon ein Blick auf die Landkarte genüge, „um zu sehen, wie arm der Bodensee-Raum mit guten Straßen bestückt ist. Es ist sicher nicht Ihre Schuld, daß es so katastrophal am Bodensee geworden ist. Gerade deshalb bitten wir Sie: Tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht, um diese Katastrophe von einer der schönsten Landschaften Deutschlands abzuwenden.“