Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Ravensburg am Montag mitteilten, befinden sich die beiden Männer im Alter von 33 und 37 Jahren bereits in Untersuchungshaft. Einen der Beschuldigten nahmen Beamte demnach Mitte Oktober auf frischer Tat bei einem Einbruch im Bereich Überlingen fest, der andere Mann war den Ermittlern wenige Tage zuvor im Bereich Horgenzell mit einem gestohlenen Auto ins Netz gegangen.

Bodenseekreis Wie sicher leben wir im Bodenseekreis? Die Zahl der Straftaten steigt 2019 um 6,7 Prozent und die Gewalt gegen Polizisten nimmt deutlich zu Das könnte Sie auch interessieren

Ermittlungsgruppe weist Duo knapp 50 Straftaten nach

Bei beiden Tatverdächtigen fanden die Ermittler umfangreiche Beweismittel, die eine Mitwirkung an zahlreichen weiteren Taten nahelegten, heißt es weiter. Der eigens zur Aufarbeitung der Einbruchsserie eingerichteten Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gelang es zwischenzeitlich, dem Duo die Beteiligung an nahezu 50 Straftaten, vorwiegend Einbruchs- und Diebstahlsdelikten, nachzuweisen. Mit der Beute aus den Straftaten, die überwiegend im Raum Überlingen, Ravensburg, Horgenzell und Wilhelmsdorf begangen wurden, dürften die beiden Tatverdächtigen mutmaßlich ihren Lebensunterhalt bestritten haben, so Staatsanwaltschaft und Polizei weiter.