Cordula Eisele aus Mühlhofen hat Kreisrunden Haarausfall. Die Oscars brachten dem Thema Aufmerksamkeit – Will Smith ohrfeigte Chris Rock, weil der über dessen Frau scherzte. Eisele weiß: Der Druck ist groß. Sie erzählt uns, wann und warum sie sich für ein Leben mit Glatze entschied.

Cordula Eisele ganz selbstbewusst mit ihrer Glatze – das war nicht immer so. Sie leidet unter Kreisrundem Haarausfall. | Bild: Cordula Eisele

Andreas Schell ist seit fünf Jahren Chef des Häfler Großmotorenherstellers Rolls-Royce Power Systems, doch jetzt steht sein Wechsel zum Karlsruher Energiekonzern EnBW bevor. Mitte der Woche noch unbestätigt, ist der Wechsel seit Donnerstag offiziell. Innerhalb weniger Monate haben mehrere Top-Manager angekündigt, ihre Posten bei Konzernen in Friedrichshafen zu verlassen. Erst kündigte ZF-Chef Wolf-Henning Scheider seinen Abgang an, nun auch der RRPS-Chef.

Bild: Felix Kästle/dpa

Seit dieser Woche dürfen Schüler selbst entscheiden, ob sie im Unterricht eine Maske tragen möchten. Gerade für die Jüngsten ist die Situation ungewohnt, die Maske gehörte bisher dazu. Ein Besuch in der Grundschule Hödingen. Am Bildungszentrum zeigt sich in den höheren Klassen ein gemischtes Bild: Jugendliche, aber auch Lehrer sind zwiegespalten. Auch beim Einkaufen ist der Mund-Nasen-Schutz nicht mehr Pflicht. Wie exotisch kommt man sich vor, wenn man ohne Mund-Nasen-Bedeckung in einem Laden steht – oder wie exotisch, wenn man weiter eine Maske trägt? Ein Selbstversuch.

Video: Lippisch, Mona

Pendeln kann teuer sein – gerade, wenn die Spritpreise steigen wie in den vergangenen Wochen. Auf der Strecke Friedrichshafen-Konstanz ist zudem noch ein Stück der Strecke nur mit der Fähre zu bewältigen. Meike Feiri ist vom Auto aufs E-Bike umgestiegen – und spart nicht nur viel Geld, sondern auch eine Menge Zeit.

Bild: Fabiane Wieland

Die Bodensee-Wasserversorgung lässt Bohrungen im Seegrund vornehmen. Dabei handelt es sich nicht um die ersten Arbeiten auf einer Bohrinsel im See. Es gab schon zuvor derlei Projekte – und ein Drama in 47 Metern Tiefe. Wir auf und im Bodensee geforscht wird.

Bild: Peter Stiernemann

Max Giesinger, James Blunt, Sarah Connor und mehr: Sechs Musiker treten diesen Sommer auf dem Meersburger Schlossplatz und in Schloss Salem auf. Der SÜDKURIER verlost vorab Tickets für die Open-Air-Konzerte.

Bild: Reiner Jäckle

Videos der Woche

Und sonst so?