Bei manchen Themen weiß ich als Reporterin bereits, dass man mit kritischen Reaktionen rechnen muss. Beispielsweise, wenn es um Verkehrsthemen geht. So habe ich mich neulich erdreistet, über die vergleichsweise günstigen Parkplätze in Friedrichshafen zu schreiben. Dem Text war ein Kommentar beigefügt, in dem ich dafür plädiert habe, das Parken teurer zu machen, um den Autoverkehr aus der Innenstadt zurückzudrängen. Ein Vorschlag, der weder sonderlich revolutionär, noch provokativ ist – und in anderen Städten längst gelebt wird.

Meinung Wem gehört die Stadt? Das Parken muss teurer werden! von Sabine Wienrich Das könnte Sie auch interessieren

Über die Heftigkeit des Shitstorms, der nach Veröffentlichung über mich hereinbrach, habe ich mich dann aber doch ein wenig gewundert. „Das ist doch weltfremd, wie sollen Familien auf dem Land in die Stadt kommen“?, fragte mich ein dreifacher Familienvater – Kategorie I: freundlich-kritische Rückfrage, wunderbar. „Das ist grün-linke Ideologie, spalterisch und schädlich!“, schrieb ein anderer. Kategorie II: härtere Kritik, meist von rechtsaußen, aber gut händelbar.

Etliche Mails kann ich aber erschreckenderweise in Kategorie III einordnen: Hass und Hetze. „Ihnen sollte man die Arbeit wegnehmen! Dass Sie mal hungern müssten und Existenzängste hätten!“, schrieb mir ein Leser, der danach noch viele weitere E-Mails mit ähnlichem Inhalt schickte. Ein anderer wünschte mir, dass meine Kinder doch einfach mal vom Fahrrad fallen sollten, damit ich merke, was für einen Quatsch ich schreibe. Und wieder ein anderer fühlte sich bemüßigt, mir mit etwa 25 Ausrufezeichen und in Versalien zu schreiben, dass ich als FRAU !!! doch lieber nicht über Dinge schreiben sollte, von denen ich keine Ahnung habe.

Wer mir das schrieb? Michael, Thomas, Andreas

Wer mir da jetzt schrieb? Ich kann es Ihnen sagen: Michael, Thomas, Andreas, Markus, Jörg usw. Den Namen nach Baby-Boomer, vielleicht auch etwas jünger. Aber: alles Männer, bei denen beim Thema Auto dann wohl irgendwie die Sicherungen durchbrennen. Meine Kollegin, die schwerpunktmäßig unter anderem über die B 31 schreibt, stellte fest: „Bei Verkehrsthemen kann man es eh nicht recht machen.“ Die einen werfen ihr vor, sie sei zu starke Befürworterin des B-31-Ausbaus, die anderen meinen, sie sei doch eine grüne Ideologin und gegen Straßenbau.

Bodenseekreis Ein Notizzettelstapel, der in Überlingen Geschichte überdauert hat Das könnte Sie auch interessieren

Nicht, dass Sie uns falsch verstehen: Wir freuen uns über jede E-Mail, jeden Facebook-Post und jeden Leserbrief, in dem Sie sachlich argumentieren, uns auf Fehler hinweisen oder einfach auch Ihre Meinung kundtun. Davon lebt unsere Arbeit, unsere Redaktion. Aber, Jungs: ein bisschen weniger Drama und ein bisschen mehr Respekt, bitte!