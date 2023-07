Neubaugebiete findet Andreas Werner am schlimmsten. Nirgendwo sonst würden so viele Kartons neben die Tonne gestellt. Der Mann kann das beurteilen, denn er ist seit zehn Jahren als Müllwerker beschäftigt. Er kennt seine Pappenheimer, und über manche ärgert er sich. Über andere lacht er.

Meine Kollegen für einen Tag

Andreas Werner ist bei der Entsorgungsfirma Alba Süd beschäftigt, die im Bodenseekreis sämtliche blauen Tonnen und die Gelben Säcke einsammelt. Der 41-Jährige arbeitet als Fahrer. Er ist ein eher impulsiver Typ. Sätze wie diesen untermalt er mit einem herzhaften Lachen: „Wir arbeiten wie ein Pferd und werden bezahlt wie ein Esel.“

Raphael Wunn, Lader | Bild: Hilser, Stefan

Der zweite im Bunde ist der eher introvertierte 27-jährige Raphael Wunn, der als Lader die Mülltonnen in die Schütte kippt. „Ich weiß, dass mein Beruf nicht wertgeschätzt wird“, sagt Raphael Wunn, der in Neukirch bei Tettnang aufgewachsen ist. Der schlechte Ruf sei ihm aber egal. Raphael hat das Maurerhandwerk gelernt, in der Pandemie wurde ihm gekündigt, „und heute bin ich froh, weil ich jetzt mehr Zeit für meine Familie habe“. Der 27-Jährige heiratet dieser Tage, er ist Vater von zwei Kindern, das dritte ist unterwegs. „Mein Kumpel hat hier auch gearbeitet, und mein Vater war früher schon Presswagenfahrer in Lindau.“

Bis zu 18 Tonnen pro Team und Tag

Wir dürfen Wunn und Werner begleiten. Es ist 5.45 Uhr, der Arbeitstag beginnt. Andreas Werner lenkt seinen Presswagen aus dem Hof der Alba-Niederlassung in Friedrichshafen. Das Ziel lautet Immenstaad. Die Tour ist so berechnet, dass bis zum geplanten Feierabend zwei Lkw-Ladungen voll mit maximal 18 Tonnen Altpapier eingesammelt und im Entsorgungszentrum Raderach abgekippt werden. Je mehr sich die Männer sputen, desto früher kommen sie in den Feierabend, wenn es unerwartete Verzögerungen gibt, müssen sie Überstunden leisten.

Raphael Wunn. „Der ist eine Rakete“, sagte sein Kollege über ihn. | Bild: Benjamin Schmidt

Und Raphael Wunn sputet sich. „Der ist eine Rakete“, sagt Andreas Werner anerkennend. Wuchtig tritt Wunn mit seinen Stahlkappenschuhen gegen die Bremse eines über 1000 Liter großen Rollcontainers und ruckelt ihn ans Heck des Volvo-Lkw. Übung macht den Meister: Er positioniert den Container ebenso flink wie exakt über einer langen Reihe an Metallbolzen, die auf Knopfdruck den Container unterhaken und in die Höhe heben. Die Kiste kippt aus, wird zurück an ihren Standort gerollt. Er springt zurück auf das Trittbrett und lässt sich die noch kühle Morgenluft um die Nase wehen.

Was verdient ein Müllwerker? Nach Angaben von Andreas Waller, Standortleiter bei Alba Süd in Friedrichshafen, liegt das Brutto-Jahresgehalt für einen als Lader beschäftigten Müllwerker bei rund 30.000 Euro, für einen Fahrer bei 32.000 bis 38.000 Euro. In seiner Niederlassung sind 29 Menschen beschäftigt, verteilt auf insgesamt 16 Fahrzeuge. Pro Arbeitstag sammeln sie rund 60 Tonnen Altpapier und 30 Tonnen Gelbe Säcke ein. Sie seien ständig auf der Suche nach Personal, der Beruf habe zu Unrecht einen negativen Ruf. Waller: „Kurzzeitig stinkt es mal, aber wie vielen Leuten stinkt es kurzzeitig auch mal in ihrem Beruf?“

Was ein Müllwerker alles muss

Auf die Frage an den 27-jährigen Wunn, ob er irgendwann vom Lader zu Fahrer aufsteigen will, lehnt er ab. „Ich brauche die Bewegung, sonst bin ich nicht ausgelastet.“ Als Müllwerker muss er höllisch auf Fahrrad- und Autofahrer achten, die sich an ihm vorbeiquetschen, als ob es kein Morgen gäbe. Um das vorgegebene Tempo zu halten, muss er zwei Tonnen gleichzeitig ziehen, sie sauber einhängen, während des Auskippens gleich die nächsten Tonnen holen, und ja nicht stolpern. Die Kommunikation mit seinem Kollegen erfolgt nonverbal, wie bei einem Tanz umrunden sich die Müllwerker, wenn sie zu zweit im Ladebereich tätig sind.

Andreas Werner packt auch selbst mit an, wenn besonders viele Tonnen an einem Fleck stehen. | Bild: Hilser, Stefan

Wenn eine Vielzahl an Tonnen an der Straße steht, steigt Andreas Werner aus seinem Führerhaus und hilft beim Laden. Sein Hauptjob ist es aber, die richtigen Routen zu fahren. Ein Navi hat er nicht im Einsatz. „Ich habe alle meine 20 Routen im Kopf“, sagt er. Es gilt, rückwärts durch enge Gassen zu fahren, die Tonnen exakt anzufahren, seinen Kollegen, Fahrradfahrer, Autofahrer und Fußgänger über Spiegel und Kameras im Blick zu behalten und niemanden anzurempeln.

Wenn andere Verkehrsteilnehmer dabei nervös und laut werden, bemüht sich Werner umso mehr um einen ruhigen Ton. „Du darfst Dich nicht stressen lassen, denn sonst baust Du einen Unfall.“ Werner und Wunn freuen sich jedenfalls sehr darüber, wenn mal jemand an der Straße Danke sagt. „Die jüngeren Leute machen das nicht“, weiß Werner aus Erfahrung. „Die Omas aber wissen, wie schwer unsere Arbeit ist.“

Wie ihre Kunden ihnen helfen könnten

Die Müllwerker müssen acht Stunden lang Bordsteine überwinden, schwitzen, wuchten, rennen, zerren, im Winter frieren, bei Regen nasse Haut ertragen, sich von der Sonne blenden und von ungeduldigen Autofahrern anhupen lassen. Deshalb haben sie eine große Bitte: Dass die Tonnen mit dem Griff richtig herum zur Straße stehen. Jede Erleichterung kommt ihnen entgegen und spart am Ende des Tages wertvolle Zeit.

Andreas Waller, Standortleiter: „Kurzzeitig stinkt es mal, aber wie vielen Leuten stinkt es kurzzeitig auch mal in ihrem Beruf?“ | Bild: Hilser, Stefan

Was eigentlich nicht ihre Aufgabe ist

Sie müssen vieles. Doch die neben den Tonnen abgestellten Kartonagen müssten sie nicht einsammeln. Andreas Werner ärgert sich über die, die es trotzdem machen. Vor allem in Neubaugebieten passiere es, weil dort massig Möbel gekauft werden. Die Kartons, betont er lautstark, müssen doch kleingeschnitten und in die Tonne gesteckt werden, weil sich ein Presswagen an zu vielen großen Kartons „verschluckt“. Das bedeute, dass der Karton im Schieber hängenbleibt, die Presse verstopft, und die Müllwerker dann ihren nicht gefüllten Wagen vorzeitig im Entsorgungszentrum leeren müssen. Diese Zusatzfahrt ist in der Disposition aber nicht vorgesehen.

Ihm ist es wichtig zu betonen, dass sie manchmal auf Kulanz die „Nebensteller“ mitnehmen. „Aber die jungen Leute ignorieren uns“, stellt er fest. In hartnäckigen Fällen, wo es immer wieder vorkommt, lassen sie die Kartons deshalb stehen und kleben gelbe Zettel mit der Botschaft, dass man ein zu viel an Kartons selbst zum Wertstoffhof bringen müsse, dass man alternativ aber jederzeit größere Tonnen erhält. „Das ist sogar kostenlos“, sagt Werner.

Andreas Werner kam vor 20 Jahren aus Kasachstan nach Deutschland. Nach seiner Ausbildung als Metallbauer fand er keine Anstellung, worauf er als Möbelpacker durch ganz Europa fuhr. Als seine Tochter fünf Jahre alt war, habe er festgestellt, dass er gar nicht merkte, wie sie groß geworden ist. „Da habe ich zu meiner Frau gesagt, zwei Kinder sind besser.“ Sie habe geantwortet: „Erst musst du deine Arbeit wechseln, dann schauen wir.“ Er wechselte, wurde zum zweiten Mal Vater, und kann heute sagen: „Ich liebe meinen Beruf. Der Lader macht körperliche Arbeit, ich mehr mit Kopf.“