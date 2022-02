Der Fahrer des Müllwagens war in Richtung Friedrichshafen unterwegs, nickte laut Polizeibericht mutmaßlich hinterm Steuer ein und geriet in der Folge auf die Gegenfahrspur. Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto einer entgegenkommenden Frau streifte der Müllwagen noch mehrere Meter an der Leitplanke entlang.

Die Autofahrerin, die bei dem Unfall eingeklemmt wurde, musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, heißt es weiter.

Oberteuringen 20-jährige Fahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt Das könnte Sie auch interessieren

Der am Lastwagen entstandene Schaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert, der am Auto mit rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

Polizeibeamte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann ein und beschlagnahmten seinen Führerschein. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, die bis etwa 22.30 Uhr andauerten, musste die Straße zwischen Siglishofen und Reute voll gesperrt werden.