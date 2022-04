Die Idee einer Seeputzete ist bekannt: Man zieht gemeinsam los und sammelt Abfall, der in der Natur liegt. Alljährlich gibt es etliche solcher Müllsammelaktionen am Bodensee. Von Donnerstag bis Samstag, 5. bis 7. Mai kommen erstmals die Bodensee-Clean-Up Days hinzu. Organisatoren der Aktion unter der Marke 'Echt nachhaltig' sind der gemeinnützige Verein Patron und die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT).

Teilnehmer wählen Wunschroute selbst aus

Anders als bei den bekannten Konzepten bietet Patron eine Onlinekarte an, auf der Teilnehmer die eigene Wunschroute nicht nur auswählen, sondern auch eintragen können. „So können sich die Teilnehmer selbst organisieren und dafür sorgen, dass nicht alle auf derselben Route sammeln gehen, aber sind auch so frei, auf ihrem Lieblingsspazierweg mitzumachen“, erklärt Martina Mayer von Patron.

„Wir betrachten uns nicht als Konkurrenz und auch nicht als einfach noch eine Müllsammelaktion obendrauf“, erklärt Martina Mayer vom Verein Patron. „Vielmehr ist es uns wichtig, einen Beitrag dafür zu leisten, die Menschen, die schon länger aktiv sind, zusammenzubringen und zu vernetzen.“ | Bild: Patron e.V.

Ihr sei sehr wohl bewusst, dass es bereits ähnliche Initiativen gebe. „Wir betrachten uns nicht als Konkurrenz und auch nicht als einfach noch eine Müllsammelaktion obendrauf. Vielmehr ist es uns wichtig, einen Beitrag dafür zu leisten, die Menschen, die schon länger aktiv sind, zusammenzubringen und zu vernetzen.“

Auch das Hinterland soll einbezogen werden

Der Verein hat bereits Erfahrung mit Müllsammelaktionen, er ist in insgesamt sieben Gegenden aktiv. Nach Patron-Angaben haben 8000 Menschen im Rahmen der Initiative im vergangenen Jahr Abfall gesammelt, allein 1000 davon im Allgäu. Die Bodenseeregion ist neu dabei und: „Uns ist wichtig, dass nicht nur direkt am Ufer gesammelt wird, sondern auch das Hinterland einbezogen wird“, sagt Mayer. „Wir haben daher auch einen Sammelpunkt in Pfullendorf.“

Insgesamt gebe es 26 Ausgabestellen für Clean-Up-Kits und 25 Müllsammelstellen, fast Simon Albert von der DBT zusammen. Die Kits bestehen aus wiederverwendbaren Gewebetaschen und Greifzangen aus Edelstahl und können nach der Aktion mit nach Hause genommen werden.

200 Schüler der Bodensee-Schule packen mit an

„Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, sieht schnell, dass es auch hier bei uns ein Problem mit Abfall gibt“, sagt DBT-Geschäftsführerin Ute Stegmann. Es sei ihr daher wichtig, die Thematik in die Köpfe zu bringen mit dem großen Ziel, dass Müll irgendwann einmal gar nicht mehr in die Natur geworfen werde. So lange seien gemeinsame Sammelaktionen wichtig.

„Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, sieht schnell, dass es auch hier bei uns ein Problem mit Abfall gibt“, weiß DBT-Geschäftsführerin Ute Stegmann. | Bild: Lisa Dünser Fotografie

Besonders freut sich Stegmann über die Teilnahme der Bodensee-Schule Friedrichshafen: „Es haben sich insgesamt 200 Schüler angemeldet; sieben Klassen machen mit.“ Sie hoffe, dass noch weitere Schulen dem Beispiel folgen, das sei auch spontan möglich. „Wir bringen die Clean-Up-Kits als kleinen Service natürlich auch direkt zur Schule“, betont sie. Schulen und größere Gruppen könnten sich direkt bei der DBT melden: per E-Mail an simon.albert@echt-bodensee.de oder unter Telefon 0 75 41/3 78 34 12.

Nachhaltigkeitsmesse in Friedrichshafen

Um zusätzlich auf die Müll-Thematik aufmerksam zu machen und kleine Tipps zu geben, wie man Abfall im Alltag einsparen oder aber wiederverwerten kann, ist zusätzlich zum Clean-Up eine kleine Nachhaltigkeitsmesse an der Musikmuschel in Friedrichshafen geplant. Am Samstag, 7. Mai von 12 bis 16 Uhr gibt unter anderem Amelie Prokop von „Viele kleine Dinge“ Tipps für einen nachhaltigen Alltag. Darüber hinaus können Besucher Marlene Grüner von Projekt Seeglas bei der Herstellung von Schmuck aus gesammelten Glasscherben über die Schulter schauen.

Wer mitmachen möchte, findet sowohl die Karte zum Eintragen der eigenen Route als auch die Ausgabestellen der Kits sowie die Müllsammelstellen hier.