Es ist eine kleine Gruppe, die sich in der Werkstatt am Dornier Museum in Friedrichshafen zusammengefunden hat, um die nächste große Müllsammelaktion, den nächsten Rhine-Clean-Up entlang des Rheins und damit auch am Bodenseeufer, zu planen. Doch die Anwesenden sind dafür umso motivierter. Acht Millionen Tonnen Plastik landen bisherigen Schätzungen zufolge jährlich in den Weltmeeren, 80 Prozent davon werden von Flüssen dorthin geschwemmt: Das möchten sie gemeinsam ändern.

„Es geht darum, einen Bewusstseinswandel zu schaffen“, erklärt Joachim Umbach, der zum überregionalen Leitungsteam der Aktion gehört. Ein Bewusstseinswandel werde nur dann erreicht, wenn man möglichst viele Menschen erreiche. Daher sei die Aktion bewusst so groß aufgezogen, auch wenn manche dies für „größenwahnsinnig“ hielten.

Joachim Umbach freut sich über die große Resonanz des Aktionstags, der von einer „bescheidenen“ Größe im Startjahr 2018 auf 40.000 Aktive im vergangenen Jahr angewachsen sei: „Man merkt, dass in den letzten Jahren bereits ein Umdenken stattgefunden hat: Das Thema ist in, im positiven Sinne.“ | Bild: Lena Reiner

Der Leitspruch lautet: „Von der Quelle bis zur Mündung“. Tatsächlich ist die Müllsammelaktion inzwischen über den Rhein hinausgewachsen. Seit 2020 sind Ruhr und Mosel Teil der Aktion, in diesem Jahr sollen Main, Neckar, Lahn, Nahe, Selz und Kinzig hinzukommen.

Wie kann man mitmachen? Aktuell gibt es am deutschen Bodenseeufer bereits bestehende Gruppen in Lindau, Langenargen, Friedrichshafen und Konstanz. Interessierte können sich entweder einer bestehenden Gruppe für den Aktionstag anschließen oder eine eigene Gruppe anmelden. Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind unter www. rhinecleanup .org zu finden. Wer seine Gruppe bis zum 25. August registriert, hat die Gelegenheit, ein Starterpaket mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifern zugeschickt zu bekommen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist der Postversand der Utensilien aus logistischen Gründen nicht mehr möglich.

„Viele der teilnehmenden Gruppen sind nicht nur am Aktionstag aktiv“, betont Umbach. Auch schon lange bestehende Müllsammelgruppen schließen sich ihm zufolge für den 11. September an, um etwas zur Reichweite der Thematik beizutragen: „Es geht da auch um ein gewisses Gemeinschaftsgefühl.“ Im Jahr 2021 seien so mehr als 40.000 Ehrenamtliche losgezogen, um Müll zu sammeln.

„Man sollte Müll vermeiden statt darauf zu setzen“

Am Bodensee gehört Isolde Miller zu denen, die eigentlich „schon immer“ Müll sammelt und gegen – unter anderem – Verpackungsmüll aufklärt und auch in diesem Jahr wieder den Rhine-Clean-Up für den bayerischen Bodensee koordiniert. Seit 25 Jahren ist sie hauptamtlich beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) aktiv, zuvor schon hatte sie sich in einer kleineren Initiative gegen Verpackungsmüll starkgemacht.

Isolde Miller übernimmt die Koordination für den bayerischen Bodensee. | Bild: Lena Reiner

„Ich habe den Eindruck, seitdem gab es eine negative Entwicklung“, schildert sie. Damals, so Miller, habe es kaum Tetrapacks gegeben und Glasflaschen seien außerdem seither immer weniger genutzt worden. „Dieser Recyclinghype hat dazu geführt, dass PET-Flaschen immer beliebter wurden“, sagt sie. Dabei müsse man ganz klar sagen: Jegliches Recycling sei eigentlich ein Downcycling, also die Herstellung eines minderwertigeren Produkts aus dem Material: „Daher sollte man Müll vermeiden statt darauf zu setzen.“

Allein in Friedrichshafen kamen bei der Aktion 2020 rund 650 Kilo zusammen

Désirée Köhler, die in Friedrichshafen als Grünen-Mitglied die „Putzete“ mitorganisiert, ist zum zweiten Mal mit von der Partie und sagt: „Es ist ganz schön krass, wenn man mal auf einem Haufen sieht, was man an einem Tag so gefunden hat.“ Immerhin 650 Kilogramm waren das allein in Friedrichshafen im vergangenen Jahr.

Désirée Köhler koordiniert den Aktionstag in Friedrichshafen mit. | Bild: Lena Reiner

„Ich möchte helfen, das sichtbar zu machen und so zum Umdenken beitragen“, erklärt Köhler. Einprägsam bei solchen Aktionen sei vor allem auch, was man so alles finde: Fahrräder und Mikrowellen etwa.

Koordinatorin aus Langenargen hofft: „So kann man die Leute erreichen“

„Wenn ich sehe, dass sich Schildkröten in Müll verheddern oder große Seevögel sterben, weil sie eine Plastikflasche im Bauch haben: Das sind alles Sachen, die ich schwer ertragen kann“, schildert Susanne Visser, die in Langenargen zum dritten Mal im Rahmen der Aktion zum Aufsammeln aufruft und selbst bereits seit 2016 Seeputzeten organisiert. „Das hat mit der Aktion ‚Welle machen‘ von Greenpeace angefangen“, erklärt sie. Damals sei sie auch an Schulen gegangen und habe dort zum Thema Plastik und Müll informiert.

Susanne Visser koordiniert den Rhine-Clean-Up im Bereich Langenargen. | Bild: Lena Reiner

Mit Schiffen von Greenpeace sei sie 2014 auf dem Main und 2016 auf dem Rhein gewesen. Die Bilder beschäftigen sie bis heute, sagt Visser: „Da ist so viel Müll im Wasser getrieben und hat sich am Schiff gesammelt.“ Es sei daher wichtig, ein Signal zu setzen und für ein Umdenken zu sorgen. Sie sei froh, dass es eine so öffentlichkeitswirksame Aktion wie den Rhine-Clean-Up gebe: „So kann man die Leute erreichen.“