Karosserieteile sind über den Asphalt verstreut, das beschädigte Motorrad liegt am Straßenrand: Am Dienstagmittag ist auf der K7725 bei Kehlen, einem Ortsteil von Meckenbeuren, ein Auto mit einem Motorrad kollidiert. Laut einer Pressemitteilung der Polizei sind die beiden Fahrzeuge demnach gegen 12.30 Uhr an der Einmündung der Hirschlatter Straße zusammengestoßen. Der Motorradfahrer sei bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden. Die Straße wurde gesperrt.

Das Motorrad liegt beschädigt am Straßenrand. | Bild: Simon Conrads

Unfallursache nicht abschließend geklärt

Die Unfallursache sei noch nicht abschließend geklärt, sagt Simon Göppert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg, auf Anfrage. Nach bisherigem Kenntnisstand sei der Autofahrer von der Hirschlatter Straße aus auf die Kreisstraße gefahren und habe dabei dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Das Alter des Verletzten, der Motorradtyp sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind bislang nicht bekannt.