Reiner Krause fährt seit vielen Jahren Motorrad. Der Club-Biker versteht, dass manche sich von Motorenlärm belästigt fühlen, und wünscht sich Vernunft auf beiden Seiten. „Ich mag es ja auch nicht, wenn ich sonntags im Garten sitze und der Nachbar die Motorsäge anwirft“, zieht er einen Vergleich.

Hintergrund der Veranstaltung Hintergrund der Proteste ist ein langer Streit über Motorradlärm. Die Bundesländer hatten sich Mitte Mai dafür eingesetzt, dass die Fahrzeuge weniger Lärm verursachen. So sollen die zulässigen Geräusch-Emissionen auf einen Wert begrenzt werden, der in etwa der Lautstärke eines vorbeifahrenden Lastwagens oder eines Rasenmähers entspricht. Der Bundesrat will zudem beschränkte Motorrad-Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen ermöglichen.

Er sehe hier Raum für eine gemeinsame Lösung, ein Aushandeln, ein vernünftiges Gespräch. Ein pauschales Sonntagsfahrverbot lehnt er daher ab: „Damit werden wir kollektiv in die Haftung genommen für die schwarzen Schafe, die es natürlich auch gibt.“ Die Teilnahme an der Demonstrationsfahrt sei daher eine Selbstverständlichkeit für ihn. Krause hat einen Treffpunkt in Eriskirch öffentlich bekannt gegeben und so stoßen Freunde aus der Umgebung und sogar aus Österreich dazu.

Tim Herms ist einer von ihnen. „Ich habe nicht einmal ein Auto“, verrät er im Gespräch. Längere Strecken lege er immer mit dem Motorrad zurück, für kurze Fahrten habe er seit einiger Zeit ein E-Bike. Das Motorradfahren ist somit mehr für ihn als ein Hobby. Zum Gesetzenwurf rund ums Sonntagsfahrverbot hat er noch keine ausführliche Meinung. „Wir werden hier gerade überrollt, auch von Tatsachen, die geschaffen werden wie in Österreich“, sagt er.

Er deutet auf sein Motorrad: „Das hier ist meine Harley. Da steht eingetragen 98 Dezibel. Jetzt kann ich keine Pässe mehr fahren in Österreich.“ Ganz viel sei allerdings vom Fahrstil abhängig, er selbst beschreibt sich als „ganz dezenten“ Fahrer. „Es gibt doch genug von uns, die total vernünftig fahren.“ Und gerade deshalb mag er betonen: „Ich finde es schade, wenn so ein Gesetz alle betrifft.“

Mittlerweile ist es voll auf dem Parkplatz bei Netto geworden: Etwa 50 Motorräder stehen hier mit ihren Fahrern und warten auf die gemeinsame Fahrt zum Messegelände. Schon hier zeigt sich: Das Interesse an der Demonstration ist groß. „Wir haben vier Millionen angemeldete Motorräder in Deutschland“, kommentiert es Biker Thomas Fetscher, „das Thema betrifft also wirklich viele.“

Hinzu komme das schöne Wetter, das überhaupt zur Ausflugsfahrt an den Bodensee einlade. Bei der Fahrt Richtung Messe füllt sich die Straße mit motorisierten Zweirädern: aus allen Richtungen stoßen Motorradfahrer dazu.

Der Parkplatz an der Westseite des Messegeländes in Friedrichshafen ist voll. Maschine reiht sich an Maschine. Schaulustige sind gekommen und schauen fasziniert zu, wie der Zustrom aus Motorrädern nicht abbricht. Veranstalter Jörg Brucker hatte im Vorfeld zunächst mit 500, später mit 1000 Teilnehmern gerechnet.

Diese Zahlen sind an dem sonnigen Samstag schnell überschritten: Die Polizei schätzt die Zahl der Teilnehmer in Friedrichshafen auf 5000. Roland Cron gehört zu denen, der deshalb spontan zur Ordnerweste greift: „Ich bin wirklich beeindruckt. Ich hatte ja gedacht, dass einige kommen, aber dass es so viele werden, erstaunt mich auch.“

Auch Kim Koller aus der Nähe von Ulm ist unter den Teilnehmern. Sie sagt: „Ich finde es nicht fair, dass uns pauschal ein Fahrverbot feiertags droht, wenn laute Autos weiterhin fahren dürfen.“ Außerdem kritisiert sie, dass Regelungen generell auch dem aktuellen Stand der Technik angepasst werden müssten.

Am Straßenrand haben sich kleine Menschengruppen zusammengefunden, um die Demonstration zu beobachten. „Ich habe noch nie so viele Motorräder auf einmal gesehen“, meint ein Wartender. „Ich bin zwar selbst kein Motorradfahrer, aber ich bin solidarisch hier. Das kann doch nicht sein, dass hier kollektiv bestraft wird. Zum einen fahren die meisten total vernünftig und zum anderen kann man mit Autos schließlich auch ordentlich Lärm machen.“

Einige Kilometer weiter müssen die Demonstrierenden dann eine andere Route nehmen, als sie geplant hatten: Wegen der unerwartet hohen Teilnehmerzahl führt ihr Weg nun ab Überlingen in Richtung Autobahn.

Bislang sei die Demonstration ohne größere Zwischenfälle verlaufen, sagte Polizeisprecher Oliver Weißflog am Nachmittag auf SÜDKURIER-Anfrage. „Zum Start in Friedrichshafen waren es etwa 5000 Teilnehmer“, schätzt er.

Natürlich könne es sein, dass sich die Zahl während der Demo verändert habe. Es könnten Teilnehmer auch noch später hinzugestoßen sein. Andere Biker seien vielleicht auch vorausgefahren. Weil es sich auf Höhe Überlingen-Nußdorf wegen eines Unfalls zusätzlich staut, beendeten manche Demonstranten hier kurzfristig ihre Teilnahme und kehrten um.

Abschlussbilanz der Polizei Teilnehmerzahl und Streckenverlauf Deutlich mehr Teilnehmer als die vom Veranstalter zunächst erwarteten 1000 nahmen am Samstag an der Motorraddemonstration gegen geplante Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen teil, schreibt die Polizei in ihrem Abschlussbericht. Beim Start in Friedrichshafen waren es etwa 5000. Aufgrund der Masse an Motorrädern wurde durch die Versammlungsbehörde die ursprünglich vorgesehene Fahrtroute noch vor Versammlungsbeginn geändert, sodass der Weg von Überlingen nicht wie geplant weiter am Bodenseeufer entlang führte, sondern über die B 31-neu und die A 98 direkt nach Engen. Aufgrund der Menge an Motorrädern fuhren die letzten Teilnehmer vom Messegelände, als die ersten bereits in Überlingen ankamen, heißt es im Polizeibericht. Um größere Lücken in dem Tross wieder zu schließen, wurde der Aufzug gegen 12.30 Uhr am Überlinger Burgberg vorübergehend gestoppt. Da es während der Wartezeit hier zu einem Rettungsdiensteinsatz nach einer Kreislaufschwäche kam, verzögerte sich die Weiterfahrt bis etwa 13.30 Uhr. Die restliche Strecke bis zum Zielort konnte zügig zurückgelegt werden, sodass die letzten Teilnehmer etwa um 14.40 Uhr am Hegaublick ankamen. Abschlusskundgebung Bei der Abschlusskundgebung selbst waren nur noch etwa 500 Teilnehmer anwesend, bevor die Versammlung vom Versammlungsleiter gegen 15.10 Uhr offiziell beendet wurde. Insbesondere auf der B 31 zwischen Friedrichshafen und Überlingen kam es zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. „Darüber hinaus verlief die Veranstaltung jedoch absolut friedlich und aus polizeilicher Sicht nahezu ohne Zwischenfälle“, so das Fazit der Polizei. Nach aktuellem Stand sei es lediglich zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, mutmaßlich begangen durch Motorradfahrer auf dem Weg zur späteren Versammlung gekommen.

Trotz Abbruch der Fahrt einiger Fahrer bot sich ein beeindruckendes Bild auf den Straßen. Hier die Strecke Hagnau bis Friedrichshafen-Windhag im Zeitraffer.

Was sagt der Veranstalter am Ende der Veranstaltung? Das sehen Sie im Video:

