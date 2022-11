von Maike Stork

Bald muss sich ein 32-jähriger Mann aus Nigeria vor dem Schwurgericht in Ravensburg verantworten. Der Vorwurf: Mord und mehrfacher versuchter Mord. Die Tat ereignete sich am Abend des 26. Juni. In einer Asylunterkunft in Kressbronn soll der Angeklagte mit einem Küchenmesser auf sieben arabisch-stämmige Mitbewohnerinnen und Mitbewohner eingestochen haben. Laut Landgericht tat er dies mit der Absicht, sie zu töten. Seit der Tat sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Die Verhandlung ist für den 27. Dezember angesetzt.

Ein Opfer starb noch am Tatort

Bei dem Angriff tötete der mutmaßliche Messerstecher einen 38-jährigen Syrer. Der Mann verstarb noch in der Unterkunft. Die anderen Mitbewohner – vier Frauen und zwei Männer – wurden mitunter lebensgefährlich verletzt.

Der Grund für die Tat? In der Ankündigung des Verfahrens wird er so benannt: „Streitigkeiten innerhalb der Unterkunft und der subjektive Eindruck des Angeklagten, dass die Integration der arabisch-stämmigen Mitbewohner besser gelinge und vom Staat tatkräftiger unterstützt werde.“ Angeblich befand sich der Angeklagte in einer perspektivlosen Lage, keine Arbeit, viel Langeweile. Das berichtete ein anderer Bewohner des Wohnheims einen Tag nach der Messerattacke.

Das Bild zeigt ein Paar aus Nigeria, das zum Tatzeitpunkt in der Unterkunft in Kressbronn lebte. Der Mann im roten Shirt erzählte gegenüber dem SÜDKURIER, dass ihm der der mutmaßliche Täter schon vor der Bluttat Angst machte. Um sich zu schützen, schlossen sich die beiden am Abend des 26. Juni in ihrem Zimmer ein (Archivbild). | Bild: Hilser, Stefan

Angeklagter war schon vor der Tat polizeibekannt

Nicht zum ersten Mal wurde der Angeklagte am 26. Juni auffällig. Einige Wochen vor dem Mord soll er schon einmal Mitbewohner mit einem Messer bedroht und in der Unterkunft randaliert haben. Das bestätigte die Polizei Ende Juni dieses Jahres. Ein Haftgrund habe damals nicht vorgelegen. Man habe den Mann aber in das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weißenau gebracht, aus welchem er allerdings nach kurzer Zeit wieder entlassen wurde. Denn auch das medizinische Personal sah keinen Grund, den Mann gegen seinen Willen festzuhalten. Das erklärte damals der Ärztliche Direktor des ZfP, Tilmann Steinert.