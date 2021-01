Uhldingen-Mühlhofen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Mittlerweile 13 Todesfälle und 15 Infektionen in Pflegeheim in Uhldingen-Mühlhofen – zweiter Corona-Impftermin soll stattfinden

Am Freitag war bekannt geworden, dass in den vergangenen Wochen elf Bewohner des Seniorenwohnparks Uhldingen-Mühlhofen an oder mit Covid-19 verstorben sind. Bis Montag kamen zwei weitere Todesfälle dazu. 15 Bewohner und Mitarbeiter sind mit dem Coronavirus infiziert. Trotzdem hält das Heim am zweiten Corona-Impftermin am 28. Januar fest.