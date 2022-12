Bodenseekreis vor 52 Minuten Mit Schwung ins neue Jahr Die Aktion „Fit & Gesund am See“ von SÜDKURIER und Seewoche startet. Es werden Teilnehmer für ein zwölfwöchiges Gesundheitsprogramm gesucht.

Das Team von Prosana, hier am Standort in Überlingen, wird die Teilnehmer der Aktion „Fit und Gesund am See“ im Training betreuen: (von links) Fitnesstrainer Daniel Löffler, Evelin Veitinger von der Geschäftsführung und Studioleiter Nikolai Kleiner (rechts). Am Trainingsgerät sitzt Alfred Keller. | Bild: Jäckle, Reiner