Mit dem bevorstehenden Start des Schulbetriebs im Bodenseekreis und im Kreis Ravensburg verkehren die meisten Buslinien ab 4. Mai wieder nach dem Schulfahrplan. Das heißt, die im Fahrplan mit „S“ gekennzeichneten Kurse verkehren zusätzlich. Im Landkreis Lindau gilt laut einer Mitteilung des Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbunds (Bodo) bereits seit dem 27. April mit den Schulöffnungen ein erweitertes Fahrplanangebot.

Einschränkungen in den Abendstunden

Anpassungen der Schulfahrpläne gibt es allerdings insbesondere in den Abend-/Nacht- und Anrufverkehren, beispielsweise Emma, die auch ab dem 4. Mai mitunter eingestellt bleiben. So fahren im Stadtbus Ravensburg Weingarten die Busse zwar wieder im 15-Minuten-Takt, jedoch entfallen auf vielen Linien die späten Abendverkehre; die Linie 15 fährt weiterhin nach dem Samstagsfahrplan.

Bodenseekreis Alle warten auf die Rückerstattung des Eigenanteils für die Schülermonatskarten Das könnte Sie auch interessieren

Auch in den Stadtverkehren Friedrichshafen, Lindau und Überlingen sowie bei einigen privaten Omnibusunternehmen werden teils angepasste Fahrpläne angeboten. Alle ab 4. Mai gültigen Fahrplandaten sind verfügbar in der Elektronischen Fahrplanauskunft im Web oder per App. Eine Übersicht der Einschränkungen und Sonderfahrpläne bieten zudem das Bodo-Serviceportal unter bodo.serviceportal.de oder auch die Internetseiten der Stadtverkehre und Verkehrsunternehmen.

Abstand halten in Bus und Bahn

Den geforderten Abstand zu anderen Personen einzuhalten sei in Bus und Bahn schwierig, teilt Bodo mit. Um dennoch den größtmöglichen Raum bereitzustellen, setzen die Omnibusunternehmen nach Angaben des Verkehrsverbunds alle verfügbaren Gelenkbusse ein. Hier sei ein „Verteilen“ im Fahrzeug einfacher. Vor allem aber helfe, dass Fahrten mit Bus und Bahn – sofern möglich – zeitversetzt zu den Hauptverkehrszeiten gelegt werden und dass Fahrgäste sich gleichmäßig auf Sitz- und Stehplätze verteilen.