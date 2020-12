Zwei Jahre ist es her, dass es zum ersten Mal seit 1964 keinen Laichfischfang am Bodensee gab. Der Grund: 2018 konnten die Fachleute keinen Zeitpunkt bestimmen, an dem genügend laichreife Tiere konzentriert auftraten. Auch 2019 sah es zunächst schlecht aus. Die Fischer hatten zuvor kaum Felchen gefangen.

Doch bei den Versuchsfängen zeigte sich, dass der Laichfang freigegeben werden konnte. Und so ergab er im vergangenen Jahr 1440 Liter Laich, das entspricht 90 Millionen Eiern. Im Vergleich zu anderen Jahren auch noch deutlich zu wenig, aber es konnte nach Angaben der Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei zumindest ein Teil der Bruthauskapazitäten genutzt werden.

Hintergrund zum Laichfischfang am Bodensee Jedes Jahr setzt die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) eine Arbeitsgruppe ein, um anhand von Versuchsfängen im November und Dezember zu bewerten, wann die Felchen des Bodensees für Nachwuchs sorgen, also ablaichen. Wenn sich ausreichend genug laichreife Felchen auf ihren Laichplätzen gesammelt haben, gibt diese Arbeitsgruppe den Fang der Laichtiere frei. Dann fahren die Berufsfischer auf den See hinaus, fangen die Fische, gewinnen den Laich und liefern die befruchteten Eier bei den Brutanstalten in Hard, Nonnenhorn, Langenargen, Romanshorn, Ermatingen und Steinach ab. Wenn im Frühjahr aus diesen Eiern die Nachkommen geschlüpft sind, werden sie in den See entlassen. Die Experten erhoffen sich dadurch eine Stabilisierung des Felchenbestands und der jährlichen Erträge. Doch aufgrund unterschiedlichster Faktoren hat sich in den vergangenen Jahren der Bestand an Felchen negativ entwickelt. Informationen im Internet: www.ibkf.org

Und wie sieht es im Jahr 2020 aus?

2020 stieg der Felchenfang im Verlauf des Jahres im Vergleich zu dem sehr schlechten Vorjahresfang wieder an, teilt die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) in einem Pressetext mit. Daher hoffte man auch auf eine Steigerung beim Laichfischfang. „Diese Vermutung bewahrheitete sich: Auf den Laichplätzen stellte sich eine ausreichend hohe Zahl an Laichtieren ein“, heißt es in der Mitteilung weiter. Daher konnte der Laichfischfang stattfinden.

Die Felcheneier werden in die Fischbrutanstalten am Bodensee gebracht. Hier werden sie kalt erbrütet und im Frühjahr als keine Fische in den Bodensee entlassen. | Bild: Fischereiforschungsstelle (FFS)

Insgesamt wurden von den bis zu 67 am Laichfischfang beteiligten Berufsfischern 2167 Liter Felchenlaich gewonnen. Dies entspricht nach Angaben der IBKF einer Menge von rund 136 Millionen Eiern. Ein deutlich besseres Ergebnis als in den Vorjahren, aber „in der Geschichte des Laichfischfanges trotzdem ein eher unterdurchschnittlicher Wert“. Denn: Über viele Jahre hinweg gab es am Bodensee bis zu 4000 Liter Felchenlaich, 2017 waren es nach Angaben von Roland Rösch von der Fischereiforschungsstelle in Langenargen noch 2700 Liter.

Im Frühjahr schlüpfen aus den Eiern die Nachkommen. | Bild: FFS

Besonderheit in diesem Jahr

Auffällig sei in diesem Jahr der frühe Laichtermin gewesen. In den vergangenen 40 Jahren wurde erst ein einziges Mal der Laichfischfang auf Blaufelchen so früh gestartet, bei den Gangfischen wurde nach Kenntnis aller Beteiligten noch nie so früh begonnen. Start war in diesem Jahr am 25. und am 30. November.

Junges Felchen. | Bild: Felix Kästle

Ob diese Entwicklung auf den fortschreitenden Klimawandel zurückzuführen sei oder andere Faktoren eine Rolle spielen, „ist bisher genauso ungewiss, wie die daraus resultierenden Konsequenzen für den Nachwuchs“. An der Fischereiforschungsstelle läuft nach Angaben der IBKF derzeit eine Studie zu dieser Thematik. Diese soll in den nächsten Jahren erste Antworten liefern.