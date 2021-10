Vor rund neun Jahren, so der Vorwurf, sollte der Angeklagte seine damals zwölfjährige Tochter einmalig unsittlich am Po und im Vaginalbereich berührt haben. 2019 war Anklage erhoben worden. Bereits drei Gerichtstermine konnten dem Lindauer Verteidiger Alexander Greiner zufolge allerdings nicht stattfinden, da die wichtigsten Zeugen – die frühere Frau des Angeklagten sowie die nach deren Aussage missbrauchte Tochter – nicht erschienen waren. Auch am Donnerstag warteten die anderen Prozessbeteiligten vergebens auf die inzwischen erwachsene Tochter, zugleich Nebenklägerin, und ihre Mutter. Die Frauen, die seit einigen Jahren zusammen außerhalb der Region leben, müssen deshalb ein Ordnungsgeld in Höhe von jeweils 300 Euro zahlen.

Protokolle polizeilicher Vernehmungen im Fokus

Nachdem feststand, dass sich der Angeklagte nicht zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußern würde, hatte Richter Max Märkle nur noch die Möglichkeit, den Prozess abermals zu vertagen oder ihn mit der Einwilligung aller am Prozessbeteiligten trotzdem fortzuführen. „Wir haben die polizeilichen Vernehmungen aus dem Jahr 2017“, so Märkle.

Friedrichshafen Urteil per Strafbefehl: Angeklagter Exhibitionist erscheint nicht vor Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Die Mutter hatte sich bei jener Vernehmung immer wieder in Widersprüche verstrickt. Sie konnte sich nicht an das genaue Datum des Übergriffs erinnern, bei dem sie ihrer Aussage nach aber Augenzeugin gewesen war. Weder Mutter noch Tochter hatten sich nach dem mutmaßlichen Übergriff jemandem anvertraut. Die Tochter hatte bei der Polizei angegeben, mit einer Freundin gesprochen zu haben, erinnerte sich aber nicht mehr an deren Namen. Außerdem stellte sie laut polizeilichem Protokoll fest, dass die Mutter ja bereits alles erzählt habe. Auf die Frage, warum sich die Frauen erst viele Jahre später an die Behörden gewandt hatten, hatte die Tochter angegeben, ein zu jenem Zeitpunkt kleines Kind ihres Vaters schützen wollen.

„Ein nicht unübliches Druckmittel“

Staatsanwalt Maximilian Leonhard bemerkte, dass „die Aussagen der Zeugen schwammig und unpräzise sind und die Mutter nicht mehr weiß, wie alt ihr Kind bei dem Übergriff gewesen ist“. Richter Max Märkle stellte fest, dass es nicht zusammenpasse, dass die Tochter in einem Sorgerechtsprozess vor dem Tettnanger Familiengericht kurze Zeit nach dem angeblichen Übergriff durch ihren Vater zu ihm ziehen wollte. „Die junge Frau hat psychische Probleme, will keine Termine wahrnehmen und auch keine Angaben zur Sache machen“, so Märkle. „Ob alles gelogen war, kann und muss ich hier und heute nicht feststellen.“

Friedrichshafen Mann sperrte seine von ihm getrennt lebende Frau in ihrer Wohnung ein – jetzt stand er deswegen vor Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Staatsanwalt Leonhard plädierte schließlich für auf Freispruch. Dem schloss sich Richter Märkle mit seinem Urteil an. „Es gab schon länger großen Streit in der Familie und bei den genannten Vorwürfen handelt es sich um ein nicht unübliches Druckmittel“, sagte er.