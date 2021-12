Bodenseekreis vor 2 Stunden

Minister Lucha zur Krankenhauslandschaft in der Region: „Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Deshalb musste ich so offen reden“

Die Äußerungen des baden-württembergischen Gesundheitsministers im Ravensburger Kreistag haben auch in Friedrichshafen für Irritationen gesorgt. Im Interview erklärt Manne Lucha (Grüne), warum er so deutlich wurde und was das mit den Plänen für das neue Krankenhaus zu tun hat.