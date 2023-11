Seit 70 Jahren steigt die Produktion von Plastik an. Von einer kaum nennenswerten Menge im Jahr 1950 auf inzwischen etwa 350 Millionen Tonnen weltweit. Die Hälfte davon sind Polyethylen und Polypropylen, zwei von mehr als 200 verschiedenen Sorten. Der Löwenanteil wird als Verpackungsmaterial genutzt. Landet Plastik in der Umwelt – aus Hygieneartikeln, unsachgemäßer Entsorgung oder Kleidungsstücken – baut er sich nur sehr langsam ab. Umwelteinflüsse zerlegen ihn dabei in immer kleinere Partikel. Haben diese eine Größe von weniger als fünf Millimetern erreicht, spricht man von Mikroplastik.

Wird Mikroplastik in Meere oder Seen gespült, sinkt es – in Abhängigkeit von seiner Dichte – entweder auf den Grund oder treibt im Wasser. Inzwischen ist jedes Gewässer der Welt betroffen. Noch nicht einmal die Seen in der Mongolei sind frei davon. Und damit findet sich Mikroplastik auch in beinahe jedem Wasserorganismus und wird über die Nahrungskette weitergegeben. Als im Gardasee eine beachtliche Menge Mikroplastik gefunden wurde, sei dies ein Aha-Erlebnis gewesen, sagt Samuel Roch von der Fischereiforschungsstelle in Langenargen. Der Wissenschaftler wollte daraufhin wissen, wie stark die Gewässer und damit die Fische in Baden-Württemberg betroffen sind. Bei einem Kolloquium sprach er jüngst über das Thema „Mikroplastik in Fischen – (k)ein Problem in Baden-Württemberg?“

Samuel Roch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fischereiforschungsstelle Langenargen. | Bild: Anette Bengelsdorf

Wie kann man Mikroplastik in Fischen nachweisen?

Für ihr Forschungsprojekt zersetzten die Wissenschaftler die Mägen der untersuchten Fische mithilfe von Natronlauge und Salpetersäure und filterten anschließend die Rückstände heraus. Die Plastikpartikel blieben dabei nahezu unverändert.

Wie hoch ist die Belastung?

Proben wurden aus elf Flüssen an 16 Stellen entnommen, dazu aus sechs Seen, inklusive dem Bodensee. Dabei wurden je zwei Fischarten mit unterschiedlichem Lebensstil ausgewählt, insgesamt 1200 Exemplare. Im Durchschnitt wurde in etwa 20 Prozent der Fische Mikroplastik im Magen-Darm-Trakt gefunden. Die Menge schwankte zwischen einem und vier Partikeln, in erster Linie Fragmente oder Fasern. Fischfressende Arten waren dabei weniger belastet, als andere.

Versuchsbecken in der Fischereiforschungsstelle in Langenargen. | Bild: Fischereiforschungsstelle/LAZBW

Beim Untersuchen der Größe der gefundenen Partikel wurde klar: je kleiner die Partikel, desto höher war ihre Anzahl. Da mit den heutigen Methoden nur solche, die größer als 40 Mikrometer sind, nachgewiesen werden können, liegt die Zahl derer, die kleiner sind im Dunkeln und kann nur anhand einer mathematischen Kurve angenommen werden.

Wie gelangt Mikroplastik in die Fische?

Fische verwechseln Mikroplastik entweder mit Futter oder nehmen es eher zufällig beim Fressen oder Trinken oder über die gejagten Fische auf. Dabei ergaben sich interessante Unterschiede. Karpfen und Karauschen gründeln, das heißt, sie suchen ihre Nahrung auf dem Grund, sehen ihre Nahrung nicht und haben deshalb einen ausgeprägten Geschmackssinn. In ihrem Verdauungssystem wurden deutlich weniger Partikel gefunden als bei Forellen und Äschen, die visuell orientiert sind. Bei ihnen fanden sich dafür eher braune Partikel, die dem Futter ähnlich sahen.

Verschiedene in Fischen gefundene Mikroplastikpartikel. | Bild: LAZBW/Fischereiforschungsstelle

Da für die Studie sowohl Wildfische als auch solche aus der Zucht herangezogen wurden, ergaben sich auch hier Unterschiede. Während Wildfische in erster Linie futterähnliche Partikel im Magen hatten, nahmen solche aus der Zucht alles auf, was ihnen vors Maul geschwommen kam. Für eine abschließende Beurteilung, sagt Roch, seien aber weitere Untersuchungen nötig.

Wie lange bleibt Mikroplastik im Fisch?

Den untersuchten Fischgruppen wurden Futterpellets mit drei unterschiedlichen Konzentrationen von Mikroplastik serviert. Dann wurde dem Magen-Darmtrakt zu unterschiedlichen Zeiten nach der Nahrungsaufnahme Proben entnommen. Ergebnis: Unabhängig von der Plastikkonzentration waren nach etwa 60 Stunden zirka 90 Prozent ausgeschieden. Die Partikel reicherten sich nicht an. Dabei stellte sich heraus, dass Forellen, die im Gegensatz zu Karpfen einen richtigen Magen haben, offenbar in der Lage sind, große Partikel nach bereits vier Stunden aktiv und nicht erst passiv mit dem verdauten Nahrungsbrei auszuscheiden.

Zur Person Samuel Roch ist 36 Jahre alt, lebt seit 2014 in Langenargen und ist seitdem wissenschaftlicher Mitarbeiter der Fischereiforschungsstelle, die zum Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW) gehört. Roch promovierte im Rahmen der Studie zu Mikroplastik in Fischen in Baden-Württemberg, die unter Mitwirkung weiterer Wissenschaftler zwischen 2014 und 2018 entstand. Seine Arbeit wurde mit zwei Preisen ausgezeichnet.

Hat Mikroplastik Auswirkungen auf die Gesundheit der Fische?

Die Fische wurden zu Beginn der Untersuchungen und 17 Wochen später gemessen und gewogen. Die Fische, die mit einer hohen Mikroplastikkonzentration gefüttert wurden, waren weniger gewachsen und hatten sich schlechter entwickelt als die anderen. Dabei muss betont werden, dass der Nährstoffgehalt im Futter davon unabhängig immer derselbe war. Die Frage, warum es zu diesen Wachstumsstörungen kommt, konnte noch nicht beantwortet werden und reiht sich in weitere Forschungsfragen ein, die diese Studie aufgeworfen hat.

Äschen haben einen anderen Lebensstil als Karpfen und wurden ebenfalls untersucht. | Bild: Roland Rösch

Ist der Konsum von Fischen für den Menschen schädlich?

Noch ist nicht geklärt, ab welcher Größe die Partikel aus dem Magen-Darm-Trakt in die Blutbahn und damit ins Muskelgewebe der Fische gelangen können. Bislang wurden nur wenige Partikel in der Leber gefunden. Doch entsprechende Nachweismethoden gibt es noch nicht. Von Seiten der Wissenschaft wird die Belastung der Fische bisher als gering angesehen, wobei bezüglich sehr kleiner, bislang nicht messbarer Partikel noch große Unsicherheit herrscht.