Tausende Menschen haben in den vergangenen Tagen in der Bodenseeregion gegen den Krieg in der Ukraine protestiert und ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Nach Kundgebungen in Friedrichshafen und Tettnang sowie Protestaktionen in Meersburg und Markdorf folgt jetzt eine Mahnwache in Langenargen. Sie soll am Mittwoch um 19 Uhr auf dem Uhlandplatz beginnen.

Langenargens Bürgermeister Ole Münder erklärt auf Anfrage. „Wir als Gemeinde sind nicht der Veranstalter, haben uns aber dem Aufruf für die Mahnwache angeschlossen.“ Angemeldet habe die Aktion ein Mitglied des CDU-Ortsverbands, allerdings sei die Mahnwache ausdrücklich überparteilich und überkonventionell. Die Mahnwache sei als stiller Protest geplant. Wer möchte, könne eine Kerze mitbringen.