Eigentlich gibt es kein Zitronengässle in Langenargen, zumindest nicht im Straßenverzeichnis. Und doch wissen die Alteingesessenen im Ort genau, wo es ist. Ganz besonders Markus Oeckl. Er ist hier aufgewachsen. Der Elektromeister ist einer von 28 Menschen, die sich für dieses außergewöhnliche Projekt interviewen und fotografieren ließen.

Markus Oeckl ist einer der Protagonisten des Fotoprojekts „Langenargener Lebenswelten“, die im Jubiläumsjahr des Ortes ihre LA-Geschichte erzählt haben. | Bild: Cuko, Katy

Da ist Giulio de Marchi, einer der ersten italienischen Gastarbeiter im Ort, der die Eisdiele am Marktplatz übernahm und blieb. Oder Waltraud Hirscher, das verrückte Huhn von damals, das jede Woche eine andere Haarfarbe hatte und Frisörin wurde. Oder Schreinermeister Arthur Kramer, der bei der Seegfrörne 1963 mit dem Moped über den See in die Schweiz fuhr, um Schokolade zu kaufen. Bereitwillig erzählen sie ihre eigene, oft sehr bewegende Lebensgeschichte. Sie erinnern sich an Erlebnisse aus der Kindheit und wie es früher war. Eines verbindet die Protagonisten ganz offensichtlich: ihre Liebe zur Heimat.

Interviews mit QR-Code Die 28 Teilnehmer des Audio- und Fotoprojekts werden auf großen Tafeln mit Fotos und einem Textauszug dargestellt. Wer die kompletten Interviews mit einer Länge zwischen zehn und 20 Minuten anhören möchte, kann das vor Ort übers Handy tun. Auf den einzelnen Stelen ist unten rechts ein QR-Code aufgedruckt, der auf die Internetseite führt. Wer kein Handy hat, kann sich in der Touristinformation Kopfhörer samt MP3-Player ausleihen, auf denen die Interviews aufgezeichnet sind.

Das Ergebnis ist nach gut zwei Jahren Vorbereitung seit Dienstag an 28 Stel(l)en im Dorf zu sehen, im Schlosspark, beim Kavalier- oder Rathaus, im Dammhäusle oder Münzhof. Jedes Interview ist obendrein als Audiodatei auf der Internetseite von ‚Schlosspark und Zitronengässle‘ hinterlegt. Es sind viele Geschichten, die ein Gesamtbild zeichnen, das gut 100 Jahre zurück reicht in diesem Ort, der vor 1250 Jahren gegründet wurde.

Langenargen feiert 2023 Jubiläum. Seit 1250 Jahren gibt es den Ort am Bodensee. | Bild: Cuko, Katy

Warum das Zitronengässle genauso heißt, dafür gibt es offenbar nicht nur eine Erklärung. Der Lebensmittelhändler habe früher grüne Zitronen zum Reifen raus in die Sonne gelegt, erzählte Markus Oeckl am Montag bei der Vorstellung des Projekts im Münzhof seine Version. Mit früher verbindet der Inhaber des Elektrogeschäfts in der Schulstraße, das sein Großvater vor 100 Jahren gegründet hat, ganz eigene Erinnerungen. So hätten sie als Teenager mal versucht, die Zeiger an der Kirchenuhr in Oberdorf zu verstellen. „Eine Schnapsidee“, erzählte er lachend, die gründlich misslang.

Bruno Morandell ist in einem halben Dutzend Vereine aktiv. Sein Vater gilt als Begründer der Straßenfasnet im Ort. | Bild: Cuko, Katy

Es sind diese emotionalen und sehr persönlichen Geschichten, die den „Langenargener Lebenswelten“ diesen Charme verleihen. So wie die von Bruno Morandell, einer der Letzten, der noch im Langenargener Spital geboren wurde und nie von daheim weg wollte. „Ich habe schon immer aus Langenargen LA gemacht. Irgendwann ist es dann mal öffentlich geworden“, sagt der Mann, der so das legendäre Synonym für Los Angeles auch am Bodensee verortet hat.

Vater hat Straßenfasnet im Ort begründet

Dabei hat der Vereinsmensch aus Leidenschaft die wohl spannendste Story in seinem Interview gar nicht erzählt. Auf einem Porträtbild hängt sie aber, die allererste Maske der Schussengeister hinter ihm an der Wand. Sein Vater habe 1950 die erste Straßenfasnet in Langenargen organisiert und so das närrische Treiben der Dammglonker-Zunft begründet, so Bruno Morandell.

Gerd Moll vor seiner Stele die am Dammhäusle steht. Hier hat er sich als Bub mit Freunden versteckt, wenn sie mal wieder den morgendlichen Gottesdienst geschwänzt haben. | Bild: Cuko, Katy

Auch Gerd Moll ist hier groß geworden. „Wir müssen uns vor Augen führen, in welcher tollen Lage wir hier leben dürfen“ sagt der Tierarzt in Pension, der mal Flugzeugmechaniker gelernt hatte. Sein Elternhaus steht in der Malerecke direkt am Bodenseeufer.

Weil es baufällig war, musste sein Vater damals zwangsweise neu bauen. Um die schmale Haushaltskasse aufzubessern, mussten die vier Kinder im Sommer ins Wohnzimmer umziehen oder auf den Dachboden, „damit die Gäste in unseren Zimmern übernachten konnten“. Er erinnere sich noch gut daran, wie sie die Urlauber am Bahnhof abgeholt und das Gepäck mit dem Leiterwagen abgeholt haben.

Seit über 50 Jahren Rettungsschwimmer

Sein Vater war es auch, der zu den Gründungsmitgliedern der DLRG in Langenargen gehörte. Kein Wunder, dass Gerd Moll selbst seit 1967 aktiver Rettungsschwimmer und seit 17 Jahren auch Vorsitzender in Langenargen ist. Bis heute übernimmt er Wachdienste im Strandbad.

Margarete Mayer ist 99 Jahre alt und die älteste Langenargenerin, die sich porträtieren ließ. | Bild: Cuko, Katy

Die älteste Protagonistin ist Margarete Mayer, deren letzte Schulkameradin vor zwei Jahren gestorben ist und die heute im Heim lebt. „Um mich herum habe ich keinen Menschen mehr, der so alt ist wie ich. Ich bin jetzt 99 Jahre alt“, sagt sie im Interview. Eine der Jüngsten ist die 25-jährige Ina Klotz, die nach Erfahrungen weit weg in Australien und Neuseeland heute doch in Weingarten studiert, um zuhause zu sein. Sie sagt: „Meine Freunde und meine Familie sind für mich Heimat. Und überall, wo Berge und Wasser sind, fühle ich mich wohl.“