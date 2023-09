Es ist noch nicht einmal 7.30 Uhr morgens, doch im Hof von Winzer Thomas Geiger in Meersburg-Riedetsweiler herrscht bereits emsiges Treiben. Gerade zu dieser Zeit ist Hochkonjunktur, denn die Weinlese ist in vollem Gange. Am Bodensee gibt es viele Winzer, doch noch einmal deutlich mehr Wimmler. Das sind diejenigen, die in den Weinbergen bei der Lese unterwegs sind und die reifen Reben einholen.

SÜDKURIER-Mitarbeiter Reiner Jäckle bei der Lese von Bacchus-Trauben. | Bild: Jäckle, Reiner

Um einen Eindruck zu bekommen, was die vielen fleißigen Erntehelfer leisten, habe ich mich entschlossen, einen ganzen Tag mitzuhelfen – so ganz nach dem Motto mittendrin, statt nur dabei. Ich bin gespannt, was mich erwartet und wie körperlich das Ganze werden wird. Die Stimmung ist früh morgens bereits bestens. Thomas Geiger versammelt ein Dutzend Helfer und gibt den Tagesplan aus. „Zuerst müssen wir den Bacchus holen“, sagt er.

Bodensee Bodensee-Weinprinzessin Angela Staneker freut sich auf ein Jahr voller neuer Erfahrungen Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt ist erstmal der Bacchus dran

Wie passend, denke ich mir. Bacchus ist der römische Gott des Weines, der Fruchtbarkeit und der Ekstase. Dass es um Wein gehen wird, ist ja klar. Inwieweit es ekstatisch werden wird, sollte sich noch zeigen. „Danach holen wir noch Weißherbst und Spätburgunder“, fährt Thomas Geiger fort. Es ist also ein volles Programm angesagt. „Gut so, das wird schon werden“, sage ich mir und steige in den Bus mit den anderen.

Weinlese Bachus bei Winzer Thomas Geiger 2023 Video: Jäckle, Reiner

Keine zehn Minuten später sind wir im Weinberg angekommen. Kaum ausgestiegen, werden die Erntewagen abgeladen, jeweils mit zwei Eimer bestückt und jeder bekommt eine Rebschere. Wer möchte, kann noch Handschuhe anziehen. Stefan Kampic leitet die Lese vor Ort und gibt klare Anweisungen. „Wir holen alles“, sagt er. „Allerdings achtet darauf, die richtig faulen Beeren rauszumachen.“ Wird gemacht. Die Erntehelfer werden aufgeteilt. In jeder Reihe machen sich jeweils zwei auf jeder Seite an die Arbeit. So können sechs Reihen auf einmal geerntet werden.

Die Bacchus-Trauben sind geerntet! Jetzt kommen Weißherbst und Spätburgunder. Und irgendwann tut dem ungeübten Wimmler Reiner Jäckle der Rücken weh. | Bild: Jäckle, Reiner

Ich stehe da und sehe nur noch Trauben. Die Rebstöcke hängen richtig voll. Sie sind teilweise so voll, dass man die Stelle, an der die Früchte an den Stock gewachsen sind, kaum noch findet. Neben mir ist Francesco. Er ist im zweiten Jahr dabei und gibt mir den einen oder anderen Tipp. Ich gebe mein Bestes, doch auf der anderen Seite der Reihe höre ich im Sekundentakt, wie die Reben abgeschnitten werden. Bei mir geht das deutlich langsamer.

Bodensee Besucher genießen Meersburger Weinfest bei Sonne und gut gekühlten Weinen Das könnte Sie auch interessieren

Wo hört die Reihe überhaupt auf?

Es dauert ein bisschen, bis ich das Gefühl bekomme, was ich an den Trauben herausnehmen muss und was nicht. Ich schau nach oben und denke noch: „Wo hört die Reihe überhaupt auf?“ Das Ende ist nicht zu sehen – und es geht den Berg hinauf. Schnitt für Schnitt, Traube für Traube versuche ich annährend mitzuhalten. Es gelingt mir einigermaßen, wobei Francesco gefühlt doppelt so viel liest, wie ich in derselben Zeit.

Nach etwa zehn Minuten sind meine zwei Eimer voll. Ich reiche sie durch die Reihe, um sie zu leeren, da sehe ich, dass bei ihm die Eimer schon lange geleert wurden und bereits schon wieder fast voll sind. „Puh“, denke ich. „Ich muss mich ranhalten.“ Nach einer halben Stunde läuft es immer besser bei mir. Ich habe das Gefühl, dass ich so langsam reinkomme. Doch da ist noch ein anderes Gefühl. Ein zwickendes und schon jetzt leicht schmerzendes: der Rücken! Spätestens jetzt wird mir klar, dass dieser Tag kein Spaziergang für mich werden wird.

Bodensee Sie kommt aus Hagnau: Angela Staneker ist die neue Bodensee-Weinprinzessin Das könnte Sie auch interessieren

Der Rücken tut weh, von der Stirn rinnt der Schweiß

Es dauert gut zwei Stunden, dann taucht das Ende der Reihe auf. Die sechs Reihen Bacchus sind eingeholt. Zeit für eine Kaffeepause. Meine Hände kleben wie verrückt und auf der Stirn haben sich schon lange Schweißperlen gebildet, die ich gut unter meinen Cap verstecken kann. Ich schnaufe durch und versuch meinen Rücken etwas zu dehnen, ohne dass es die anderen merken. Ich möchte ja keine Schwäche zeigen. In der Zwischenzeit haben sich meine Muskeln etwas an die außergewöhnliche Belastung gewöhnt. Stefan Kampic hat die zwei riesigen Boxen mit jeweils etwa 400 Kilo Bacchus-Ernte zurück auf den Hof gefahren. Als er zurückkommt, geht es auch schon weiter.

Das sind die Spätburgunder-Trauben, die später zu Rotwein verarbeitet werden. | Bild: Jäckle, Reiner

Nun ist der Spätburgunder dran. Auch hier hat der Regen der vergangenen Tage dafür gesorgt, dass die Trauben zwar richtig voll sind, allerdings beschleunigt die Feuchtigkeit auch die Fäule. „Deshalb müssen wir versuchen, die Trauben einzuholen“, erklärt mir Thomas Geiger später. Und hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, denn der 2015er Jahrgang aus dem Barrique-Fass wurde von der Zeitschrift „Savoir Vivre“ schon einmal zum „Weinchampion des Jahres“ in der Kategorie Rotwein gekürt.

Weinlese Spätburgunder im Weingut Geiger 2023 Video: Jäckle, Reiner

„Wir sammeln nur die guten Trauben“, so die Anweisung von Stefan Kampic. „Wenn faule Beeren dabei sind, diese wegmachen. Der Rest kommt dann in den Eimer, der Weißherbst gibt.“ Nur die guten Trauben, bei denen alles passt, kommen in den anderen Eimer und werden zum Premiumwein verarbeitet. Jetzt wird schon bei der Lese eine ganz wichtige Vorsortierung vorgenommen. „Jetzt heißt es Konzentration“, denke ich mir und bin mir meiner Verantwortung durchaus bewusst: „Jetzt gehöre ich zu den Entscheidungsträgern, welche Traube zu einem ganz edlen Tropfen verarbeitet wird.“ Jede Traube wird untersucht und in die beiden Eimer verteilt. Und ich bin unheimlich froh, dass die Reihen deutlich kürzer sind als bei den Bacchus-Reben.

Heimatcheck So lebt es sich in Meersburg: Die Stadt punktet mit ihrer schönen Altstadt Das könnte Sie auch interessieren

Bücken, schauen, schneiden, säubern

Um kurz nach 12 Uhr sind wir mit dem Spätburgunder fertig. Es geht zurück zum Hof. Dort ist Thomas Geiger damit beschäftigt, das gelesene Material sofort zu verarbeiten. Für uns ist erst einmal eine Stunde Pause. Am Nachmittag geht es dann wieder in den Weinberg. Nun steht der Müller-Thurgau auf dem Programm – und zwar eine Vorlese. Das ist etwas ähnliches, wie ein Suchspiel, denn es geht darum, die Trauben, bei denen die Fäule begonnen hat, aus den Rebstöcken zu schneiden. Hier heißt es wieder bücken, schauen, schneiden und eventuell säubern.

Winzer Thomas Geiger verarbeitet in seinem Hof die angelieferten Trauben sofort. Hier werden die Beeren separiert. | Bild: Jäckle, Reiner

Kurz vor 16 Uhr haben wir auch diese Reihen fertig. Meine Muskeln brennen und mein Körper schreit förmlich nach dem Ende – und er wird erhört. Nun weiß ich: Das Wimmeln macht zwar Spaß, ist aber eine absolut körperliche Arbeit. Ich habe absoluten Respekt vor allen, die das vier oder fünf Wochen am Stück machen. Und eines steht fest: Ab sofort schmeckt jeder Schluck Wein noch besser und intensiver.