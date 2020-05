Ravensburg vor 2 Minuten

Mehrfamilienhaus in Ravensburg brennt: Zwei Verletzte und ein Schaden von mehr als 100.000 Euro

Bei einem Brand in einem Haus am Gespinstmarkt in Ravensburg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Ursache des Feuers ist nach Angaben der Polizei derzeit unklar. Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauern weiterhin an – mit Bildern und Videos.