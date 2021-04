von Miriam Altmann

Salem gilt als sicheres Pflaster. Doch Stimmungslagen speisen sich selten aus Statistiken. Auch auf relativ verlassenen Wegen – vielleicht sogar gerade dort – registriert man genau, wer einem entgegenkommt oder wie die Schritte klingen, die sich von hinten nähern. Die meisten Frauen kennen daher dieses Vorgehen: fester, zügiger Schritt, die Schlüssel zwischen die Finger gesteckt und das Handy am Ohr, und sei es nur zum Schein.

Telefonische Begleitung auf dem Nachhauseweg

Wer lieber mit einem echten Menschen sprechen möchte und keine Freunde zu später Stunde rausklingeln will, kann sich an das Heimwegtelefon wenden. Wählt man die Nummer mit Berliner Vorwahl, kann man mit einer ehrenamtlich tätigen Person sprechen, bis man zuhause angekommen ist. Im Falle eines Notfalles könnte die andere Person die Polizei einschalten, ohne das Gespräch abbrechen zu müssen.

Das Heimwegtelefon Das Angebot besteht seit Oktober 2018 und ist deutschlandweit unter der Nummer 030/12074182 erreichbar. Die Kosten hängen davon ab, was der eigene Mobilfunkanbieter für einen Anruf ins deutsche Festnetz verlangt. Das Heimwegtelefon ist von Sonntag bis Donnerstag von 18 bis 0 Uhr besetzt, am Freitag und Samstag von 18 bis 3 Uhr. Ab Mai wird der Beginn aufgrund der später einsetzenden Dunkelheit auf 20 Uhr verschoben.

Im Rahmen der Berichterstattung um die auf dem Nachhauseweg im Süden Londons getötete Britin Sarah Everard bin ich auf das Angebot des Heimwegtelefons aufmerksam geworden. In Zeiten von Corona sind die Anlässe, abends allein das Haus zu verlassen, ziemlich überschaubar. Doch als ich einen Termin im Corona-Schnelltestzentrum habe, beschließe ich auf dem Heimweg, den Service einmal auszuprobieren.

Anruf beim Heimwegtelefon: ein Selbstversuch

Nach dem Wählen der Nummer begrüßt mich eine Bandansage: Durch die erhöhte mediale Aufmerksamkeit gebe es momentan ein stark erhöhtes Anruferaufkommen – nicht nur ich habe also vom Heimwegtelefon gehört. Einige Momente später habe ich Anna in der Leitung.

Sie möchte wissen, ob ich schon einmal angerufen habe, ob ich über 16 Jahre alt bin, wo ich mich gerade befinde und wohin ich möchte. Da ich aber mitten im Wald bin, hat Anna es nicht leicht, meinen Standort nachzuvollziehen, zudem reißt einmal die Verbindung ab. Als ich erneut anrufe, lande ich aber gleich wieder bei Anna und wir führen ein lockeres Gespräch, bei dem der Heimweg wie im Flug vergeht.

Dunkle Wege, schlechter Handyempfang: Ohne Lampe hat man es hier schwer. | Bild: Altmann, Miriam

Nachfrage bei einer Telefonistin aus der Region

Hätte ich zu einem anderen Zeitpunkt angerufen, wäre ich vielleicht bei Lara Nell aus Rielasingen herausgekommen. Die 29-Jährige kam Ende November 2020 als Telefonistin zum Heimwegtelefon, nachdem sie den Psychothriller „Der Heimweg“ von Sebastian Fitzek gelesen hatte. Die Handlung sei fiktiv, doch der ehrenamtliche Telefonservice aus dem Buch existiere wirklich, ließ der Autor seine Leserschaft im Nachwort wissen.

Lara Nell hatte zuvor oft vorgegeben, mit jemandem zu telefonieren, um mögliche Verfolger abzuschrecken, wenn sie abends allein auf dem Heimweg war. „Es ist nie etwas passiert, aber das war fürs Gefühl“, erklärt die Mechatronikerin in Ausbildung. Ihr gefiel der Gedanke, dass tatsächlich jemand am anderen Ende der Leitung sein könnte.

Lara Nell hat früher Telefongespräche vorgetäuscht, um mögliche Verfolger abzuschrecken. Inzwischen engagiert sie sich beim Heimwegtelefon und ruft auf dem Nachhauseweg auch selbst dort an. | Bild: Privat

Notruf muss nur sehr selten verständigt werden

Conny Vogt ist Vorsitzende und Mitbegründerin des seit 2018 bestehenden Vereins. Sie bestätigt, dass das Heimwegtelefon als präventives Angebot Sicherheit vermitteln soll. „Über 99 Prozent aller Anrufenden kommen heil und sicher nach Hause“, betont sie. Sie kenne zwar von anderen Ehrenamtlichen Fälle, die „heftiger“ waren, doch sie selbst habe noch nie den Notruf verständigen müssen. „Im Normalfall sind es nette, angenehme Gespräche“, sagt sie.

Conny Vogt: „Über 99 Prozent aller Anrufenden kommen heil und sicher nach Hause.“ | Bild: Conny Vogt

Es spielt keine Rolle, wer bei den Helfern anruft

Die Anrufenden seien zum Großteil Frauen – Conny Vogt schätzt ihren Anteil auf 70 Prozent. „Wir fragen aber nicht nach. Das spielt keine Rolle, wer anruft“, sagt die Vorsitzende. Ihr Helferteam, das knapp 100 Leute umfasse, bestehe überraschenderweise zu etwa 60 Prozent aus Männern.

Sie vermutet die Ursache darin, dass viele von ihnen einen helfenden Beruf wie zum Beispiel Sanitäter ausüben, daraus ergebe sich solch ein Engagement eher. Drei Personen gleichzeitig nehmen unter der Woche die Anrufe entgegen, fünf sind es am Wochenende. Doch ist der Bedarf während der Pandemie überhaupt so groß?

Nachfrage auch in Zeiten von Corona gegeben

„Der Lockdown ist spürbar“, gibt Conny Vogt zu, doch pro Woche hätten sie im Schnitt 200 bis 220 Anrufe. „Für Corona ganz beachtlich“, urteilt sie. Zwar fielen im Moment die Partyheimkehrer weg, doch die entstandene Lücke fülle sich beispielsweise durch Schichtarbeitende und Menschen auf der Hunderunde. Dadurch nivelliere sich auch der Unterschied zwischen den Werktagen und dem Wochenende.

Der Fußweg am Schlosssee bei Nacht: idyllisch, aber einsam. Gut, wenn man einen Hund an seiner Seite hat. | Bild: Altmann, Miriam

Sicheres Auftreten gleich reduzierte Gefahr?

Doch inwiefern kann das Heimwegtelefon Sicherheit vermitteln? Telefonistin Lara Nell erklärt den psychologischen Effekt auf die Anruferinnen und Anrufer: „Wenn man telefoniert, fühlt man sich nicht so bedroht.“ Conny Vogt ergänzt: „Durch das Gespräch wird der Fokus von der Angst weggelenkt, das Auftreten verändert sich.“ Einem potenziellen Täter werde somit klar: Das ist kein leichtes Opfer.

Kritiker halten dem Angebot vor, dass es Angst schüre und womöglich schlafende Hunde wecke. „Ich glaube nicht, dass es Hunde gibt, die geweckt werden müssen“, entgegnet Lara Nell. Wer einen Übergriff plane, brauche dafür keine Anreize. Präventive Maßnahmen seien nicht die Ursache der kollektiven weiblichen Angst, sondern die Folge daraus.

Bedrohung praktisch für jede Frau ein Thema

Vielmehr müsse das Thema in der Öffentlichkeit Verbreitung finden: Frauen müssten über ihre Erfahrungen sprechen und Männern müsse es bewusst werden, dass das für praktisch jede Frau ein Thema sei, sagt Lara Nell.

Ihr Pate beim Heimwegtelefon, der sie zu Beginn ihres Engagements unterstützte, wurde von der Realität überrascht: „Natürlich war ihm bewusst, dass Frauen angepöbelt werden, aber seit er für das Heimwegtelefon arbeitet, ist er schockiert, wie oft das passiert“, sagt die 29-Jährige. Rufe wie „Hey Puppe!“ und das reine Hinterherpfeifen seien da noch harmlos, merkt Conny Vogt an.

„Ich möchte die Möglichkeit haben, im öffentlichen Raum sicher nach Hause zu gehen – und zwar allein.“ Conny Vogt, Vorsitzende des Vereins Heimwegtelefon

Was die Vorsitzende des Heimwegtelefons besonders ärgert, ist die Festgefahrenheit dieser Situation: „Wir Frauen leben mit dieser Angst. Wir haben das beigebracht bekommen und wir geben das weiter“, beklagt sie. Dass bei Übergriffen die Schuld fatalerweise häufig beim Opfer gesucht werde, zementiere das oft geringe Selbstwertgefühl der Frauen.

„Aber egal, was ich anhabe: Es hat mich keiner blöd anzumachen! Ich bin nicht verantwortlich für die sexuellen Triebe eines anderen“, sagt Conny Vogt. Sie fordert, dass jede Frau die Möglichkeit haben müsse, im öffentlichen Raum sicher nach Hause zu gehen – auch allein.

So können Männer helfen Wie können Männer dazu beitragen, dass Frauen sich in der Öffentlichkeit sicherer fühlen? Für Lara Nell, Telefonistin beim Heimwegtelefon, wäre schon eine zunehmende Sensibilisierung hilfreich. Sie stellt aber einschränkend fest: „Diejenigen, die nicht das Problem sind, machen sich Gedanken, was sie tun können.“ Vereinsvorsitzende Conny Vogt nennt für nächtliche Begegnungen einige Tipps: Männer sollten Abstand wahren und mit Abstand überholen – und Frauen sollten es ansprechen, wenn ihnen eine Situation unangenehm sei. „Entschuldigung, das ist mir zu nah“, gibt sie als Beispiel. Hieraus könne sich ein Gespräch ergeben, das einen Perspektivwechsel ermögliche: So manch kräftig gebauter Mann könne sich seiner unbeabsichtigten Wirkung bewusst werden und der Frau werde die Angst vor jemandem genommen, der nichts im Schilde führe.

Zurück nach Salem: Wie gestaltet sich hier die Lage? Uli Brandstetter ist der Vertreter der Ortspolizeibehörde Salem und würdigt das Heimwegtelefon als positives Angebot: „Das kann den Nutzern eine gewisse Sicherheit auf ihrem Heimweg vermitteln.“ Er teilt jedoch mit, dass die Menschen in Salem sicher unterwegs seien. Eine Nachfrage bei der Polizei habe seinen Eindruck bestätigt, dass es keinerlei Hinweise oder Auffälligkeiten negativer Art gebe.

Uli Brandstetter: „In Salem sind die Menschen unseres Erachtens sicher unterwegs.“ | Bild: Privat

Die Ansicht der Frauenbeauftragten im Kreis

Veronika Wäscher-Göggerle bewertet die Gefahrenlage etwas anders. Die Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises setzt sich für mehr Gleichberechtigung ein und bietet Hilfen für Frauen und Kinder in Not. Zwar räumt sie ein, dass es hier im ländlichen Raum nicht so gefährlich wie in einer Großstadt sei. „Das heißt aber nicht, dass es keine Fälle gibt“, betont Veronika Wäscher-Göggerle.

Wie auch bei anderen Formen von Gewalt gegenüber Frauen gebe es ein großes Dunkelfeld. Die Polizei könne nur reagieren, wenn eine Gefahrensituation eingetreten sei und angezeigt werde. Übergriffe seien leider Alltag und ihrer Tochter sei das auch schon passiert. „Es ist unfassbar, dass wir Frauen Angst haben müssen, und ein Fakt, der mich traurig stimmt“, sagt die Frauenbeauftragte. „Es muss uns zu denken geben, dass das in einem Frauenleben normal ist.“

Veronika Wäscher-Göggerle: „Es ist unfassbar, dass wir Frauen Angst haben müssen.“ | Bild: Veronika Wäscher-Göggerle

Frauen stärken durch Selbstbehauptungskurse

Genau wie Veronika Wäscher-Göggerle möchte Manuela Dirolf Mädchen und Frauen durch Präventionsmaßnahmen stärken. Die ehemalige Kriminalbeamtin ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin mit Praxis in Überlingen und gibt seit 25 Jahren Selbstbehauptungs-Workshops.

Auch sie sagt, dass es keinen Grund gebe, sich keine Gedanken zu machen: „Es ist hier nicht mehr und nicht weniger gefährlich als in einem anderen Kreis – eine latente Gefahr ist überall da.“ Das Heimwegtelefon ist ihrer Ansicht nach „eine klasse Sache“, die den Anrufenden Sicherheit verleihe.

Manuela Dirolf: „Es ist hier nicht mehr und nicht weniger gefährlich als in einem anderen Kreis.“ | Bild: Susanne Schön

Tipps für einen sicheren Heimweg Manuela Dirolf, ehemalige Kriminalbeamtin, rät dazu, den Heimweg nicht allein anzutreten, einsame Straßen zu meiden und sich zu „bewaffnen“. Damit meint sie jedoch keine Waffen, die gegen einen selbst verwendet werden könnten, sondern zum Beispiel einen Schrillalarm, die eigene Handtasche oder das Schuhwerk. Sehr sinnvoll seien Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse, denn dort setze man sich neben dem Erlernen von Techniken mental mit der Möglichkeit eines Angriffs auseinander. „Dann ist man nicht so geschockt, wenn wirklich mal etwas passiert“, erklärt Manuela Dirolf.

Wie steht es um die Chancen, dass Frauen sich die Straßen zurückerobern, wie aktuell häufig gefordert wird? Conny Vogt vom Heimwegtelefon sagt dazu: „Wir gewinnen die Straße nicht zurück – wir hatten sie nie! Aber nach ein paar tausend Jahren wird es Zeit, dass wir da hinkommen.“

Manuela Dirolf betrachtet das als wünschenswert, aber unrealistisch: „Es liegt in der Natur des Menschen, dass es immer Straftaten gibt“, sagt sie bedauernd. Gerade deswegen ist das Heimwegtelefon für viele Menschen ein sinnvolles Angebot – als Prävention durch verstärkte Selbstsicherheit und als schnelle Reaktion im Falle eines Falles.