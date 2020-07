Der Sommer nimmt seinen Lauf und mit ihm die Tage, an denen es die Menschen an den Bodensee treibt. Hohe Temperaturen und viele Sonnenstunden prägten den Juni und die ersten Wochen des Julis. Dennoch ist der Sommer in diesem Jahr bisher nicht ganz so schön wie im Vorjahr.

„2019 war es deutlich sonniger“

Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor sagt dazu: „Vergleicht man die Zeiträume vom 1. Juni 2019 bis 6. Juli 2019 mit den Wochen in diesem Jahr, fällt auf, dass es 2019 deutlich sonniger war.“ In diesem Zeitraum gab es im vergangenen Jahr etwa 120 Sonnenstunden mehr als 2020.

Jürgen Schmidt von Wetterkontor erklärt, dass es in den ersten Sommerwochen 2019 mit mehr Sonnenstunden deutlich wärmer war als dieses Jahr in den ersten Wochen des Sommers. | Bild: Wetterkontor

Auch die Extremwerte waren 2019 deutlich höher. „Im Vorjahr hatten wir zu diesem Zeitpunkt schon Temperaturen um die 35 Grad Celsius. Dieses Jahr liegen die Höchstwerte bisher bei maximal 30 Grad.“ Insgesamt lagen die Temperaturen im Juni im Bereich des 30-jährigen Mittels.

Regentag in Lindau: Dort war ein Unwetter im Juni so stark, dass es zu Hochwasser auf den Straßen gekommen ist. | Bild: Susanne Hogl

Weniger Sonne und dafür mehr Tage mit Regen als 2019 gab es am Anfang des Sommers 2020. „Die Zahl der Regentage war mit 16 in diesem Jahr deutlich höher als im vergangenen mit sieben Regentagen.“ Doch diese Zahl sage nichts über die Menge an Regen aus.

Seit November ist es am Bodensee zu trocken

Wie Meteorologe Schmidt erklärt, gibt es aktuell eine Regenknappheit am Bodensee. „Bis auf den Februar, der sehr nass war, waren alle anderen Monate im Jahr 2020 bisher zu trocken“, weiß der Experte. Auch der November und Dezember seien bereits zu trocken gewesen – „mehr Regen wäre dringend nötig.“

Ab wann ist es zu trocken? Meteorologische Dürre herrscht dann, wenn es über mehrere Monate unterdurchschnittlich wenig regnet. „Im Sommer kommt noch die starke Verdunstung durch die starke Sonneneinstrahlung dazu“, erklärt Meteorologe Jürgen Schmidt. Er sagt aber auch, dass Winterregen grundsätzlich wichtiger sind, weil sie meist mehr Fläche abdecken. Im Sommer dagegen komme es oft nur zu regional begrenzten Gewitterregen.

Dieser Aussage stimmt Meteorologe Roland Roth von der Wetterwarte Süd zu. Er sagt: „Es fehlt nach wie vor enorm viel Regen, am westlichen Bodensee deutlich mehr als am östlichen See.“ Das sommerliche Niederschlagsdefizit der vergangenen Jahre sei aus Sicht von Roth „beträchtlich“.

Folgen des Sommers 2003 immer noch spürbar

In tieferen Bodenschichten, aus denen viele Baumarten ihren Wassernachschub beziehen, sei sogar die extreme Trockenheit aus dem Sommer 2003 noch spürbar.

Schon im Frühling war es am Bodensee zu trocken. | Bild: Fabiane Wieland

Eine Ursache für Trockenheit und Hitze ist das Mittelmeerklima. „Der Sommer vom Mittelmeer schwappt immer öfters über die Alpen nach Süddeutschland und bringt dabei auch seine Schattenseiten mit“, so Meteorologe Roth. „Das sind neben Trockenheit und Hitze auch heftige Gewitter und Unwetter.“

Mit Blick auf die kommenden Sommerwochen rechnen die beiden Wetterexperten Jürgen Schmidt und Roland Roth mit einigen schönen und auch heißen Tagen. „In der Zeit um den Siebenschläfertag, den 27. Juni, herum entscheidet sich häufig die Witterung für die nächsten Wochen“, erklärt Roth.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen Mit maximal 23 Grad Celsius sieht die Wettervorhersage für Freitag nicht sehr sommerlich aus. „Es kann einige Regenschauer geben“, sagt Meteorologe Jürgen Schmidt. Am Samstag wird es voraussichtlich freundlicher mit längeren sonnigen Episoden und Temperaturen bis zu 27 Grad Celsius. „Sommerlich warm und trocken wird dann auch der Sonntag. Es kann Temperaturen bis 29 Grad Celsius geben.“ Zu Beginn der neuen Woche bleibt es laut Prognose des Meteorologen freundlich und sommerlich. Am Dienstag kann es örtlich Schauer und Gewitter geben.

Roland Roth, Wetterwarte Süd, ist überzeugt: Der Sommer 2020 wird ein „Schaukelsommer“. | Bild: Wetterwarte Süd

Für ihn ist klar: Der Sommer 2020 wird ein „Schaukelsommer“. Voraussichtlich wird es neben den sonnigen und heißen Tagen auch kühlere und feuchte Phasen geben, die sich mit örtlich starken Schauern und Gewittern kennzeichnen. „Einige Glaskugel-Prognostiker und selbst ernannte Wetterpropheten verheißen uns jedoch einen Jahrhundertsommer und extreme Trockenheit. Dann warten wir mal ab.“