Morgen ist Landtagswahl – und in Zeiten von Corona läuft diese Wahl etwas anders ab als sonst. So sagen Experten beispielsweise eine erhöhte Briefwahlquote voraus. Der SÜDKURIER hat in Rathäusern im Bodenseekreis nachgefragt: Wie haben sie sich auf die Wahl in der Corona-Krise vorbereitet?

Salem: Mehr Wahlhelfer im Einsatz wegen Umsetzung des Hygienekonzeptes

Eine „größere und ausreichende Menge“ an Briefwahlunterlagen wurden etwa in Salem bestellt. Bis Montag seien in der Gemeinde 2471 Anträge auf Briefwahl gestellt worden. „Zum aktuellen Rücklauf können wir leider keine genauen Angaben machen“, sagte Bürgermeister Manfred Härle am Montag. Er rechnet für seine Gemeinde mit einer Quote von etwa 30 bis 35 Prozent Briefwählern.

In Salem ist man vorbereitet: Bereits die Bürgermeisterwahl fand im September 2020 in Zeiten von Corona statt, die Auszählung der Stimmen erfolgte mit Masken. | Bild: Mardiros Tavit

Damit am Wahlsonntag keine zeitlichen Probleme auftreten, wurde der Briefwahlvorstand personell auf insgesamt 21 Helfer (drei Zählgruppen mit je sieben Helfern) aufgestockt. Die Auszählung findet im großen Sitzungssaal und in weiteren Besprechungsräumen des Rathauses statt. „Wir haben genügend Platz, um mit Corona-Abständen auszählen zu können“, sagt Härle.

Zahlen und Fakten Etwa 8500 Menschen sind in Salem dieses Jahr wahlberechtigt. Bei der vergangenen Landtagswahl 2016 gab es 8321 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde lag bei 74,79 Prozent (6177 gültige Stimmen, 46 ungültige Stimmen). Weitere Zahlen zur Wahl 2016 gibt es hier.

Insgesamt sei die Anzahl der Helfer in Salem um etwa 30 bis 40 Menschen gestiegen. Bei Wahlen vor der Corona-Krise waren etwa 90 bis 100 Helfer im Einsatz, dieses Jahr sind es circa 130 – ähnlich wie bei der vergangenen Bürgermeisterwahl. „Das Hygienekonzept für die Wahllokale erfordert mehr Personal in den Wahllokalen, zum Beispiel bei der Regelung der Zugangssteuerung“, begründet Manfred Härle.

Manfred Härle, Bürgermeister Salem: „Das Hygienekonzept für die Wahllokale erfordert mehr Personal in den Wahllokalen, zum Beispiel bei der Regelung der Zugangssteuerung.“ | Bild: Stefan Hilser

Die letzten Vorbereitungen für die Wahl seien vergangene Woche erledigt worden. So wurden etwa die Wahlunterlagen für die einzelnen Wahlbezirke vorbereitet und die Wahllokale gemäß eines Hygienekonzeptes eingerichtet.

Überlingen: Die Anzahl der Briefwahlbezirke wurde verdoppelt und liegt nun bei zehn

Bis Dienstag haben in Überlingen bereits circa 43 Prozent aller Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen angefordert. „Wir rechnen mit knapp unter 50 Prozent Briefwählern“, gibt Miriam Lara Robertus, Pressesprecherin der Stadt Überlingen, bekannt.

Zahlen und Fakten Etwa 17 114 Menschen sind in Überlingen dieses Jahr wahlberechtigt. Bei der vergangenen Landtagswahl 2016 gab es 17 000 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung in der Stadt lag bei 73,70 Prozent (12 459 gültige Stimmen, 70 ungültige Stimmen). Weitere Zahlen zur Wahl 2016 gibt es hier.

Wegen der erhöhten Anzahl an Briefwählern hat die Stadt die Briefwahlbezirke bei der Landtagswahl 2021 verdoppelt. „Es gibt zehn Briefwahlbezirke, welche in den Verwaltungsgebäuden ‚Torhaus‘ und ‚Weiße Villa‘ ausgezählt werden“, erklärt Robertus. Dort sind 83 von insgesamt 180 Wahlhelfern im Einsatz. Dies seien mehr Helfer als bei Landtagswahlen normal üblich.

Die Stimmen der Briefwähler werden unter anderem im Torhaus ausgezählt. | Bild: Hanspeter Walter

Meersburg: Helfer der Briefwahlbezirke fangen am Wahlsonntag früher mit Vorbereitungen an

Die Helfer der Briefwahlbezirke in Meersburg fangen am Sonntag früher mit den Vorbereitungen an als an vergangenen Wahltagen. „Aufgrund der steigenden Anzahl an Briefwählern werden die Wahlhelfer eine längere Zeit für das Auszählen der Stimmen benötigen“, erklärt Maximilian Fetzer, Fachbereichsleiter „Zentrale Verwaltung“ bei der Stadt Meersburg.

Die Stimmen der Briefwähler werden im Rathaus ausgezählt. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Die Gemeinde geht von einer Briefwahlquote von mehr als 40 Prozent aus – und hat deswegen einen zweiten Briefwahlbezirk eingerichtet. Bereits bis Dienstag seien etwa 60 Prozent der beantragten Briefwahlunterlagen beim Rathaus eingetroffen. Dies entspreche „in etwa 800 Briefwählern“.

Zahlen und Fakten Etwa 4259 Menschen sind in Meersburg dieses Jahr wahlberechtigt. Bei der vergangenen Landtagswahl 2016 gab es 4209 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde lag bei 71,13 Prozent (2971 gültige Stimmen, 23 ungültige Stimmen). Weitere Zahlen zur Wahl 2016 gibt es hier.

Neben den zwei Briefwahlbezirken gibt es in Meersburg fünf weitere Wahlbezirke. „Insgesamt sind 56 Wahlhelfer im Einsatz, acht Helfer pro Wahlbezirk“, sagt Maximilian Fetzer.

Immenstaad: Helfer können sich am Vortag der Wahl auf das Coronavirus testen lassen

Die Gemeinde Immenstaad rechnet zwar mit einer erhöhten Briefwahlquote von bis zu 50 Prozent, hat die Anzahl an Helfern für den Wahlsonntag aber nicht aufgestockt. 64 Ehrenamtliche sind an diesem Tag im Einsatz, wie bei vergangenen Wahlen auch. „Sofern gewünscht können sich die Wahlhelfer am Vortag auf das Coronavirus testen lassen“, berichtet Hauptamtsleiter Michael Müller. Die Rathausapotheke in Immenstaad kümmere sich um die Organisation der Schnelltests, die extra für die Wahlhelfer bereitstehen.

Zahlen und Fakten Etwa 4800 Menschen sind in Immenstaad dieses Jahr wahlberechtigt. Bei der vergangenen Landtagswahl 2016 gab es 4851 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde lag bei 77,24 Prozent (3.724 gültige Stimmen, 23 ungültige Stimmen). Weitere Zahlen zur Wahl 2016 gibt es hier.

Friedrichshafen: Schon jetzt gibt es mehr Briefwähler als bei der Landtagswahl 2016

Auch das Rathaus in Friedrichshafen hat bereits bis Montag mehr Wahlbriefe erhalten als bei der Landtagswahl 2016. „Bereits jetzt sind es mehr als doppelt so viele Briefwähler wie bei der letzten Landtagswahl“, hieß es seitens der Stadtverwaltung am Montag. Zu diesem Zeitpunkt seien bereits 13307 Wahlscheine gedruckt worden. „Wir rechnen noch mit vielen weiteren Anträgen“, sagte eine Pressesprecherin der Stadt. Zurückgekommen sind bis Montag etwa 8400 Wahlbriefe. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 waren es insgesamt 6405 Briefwähler.

Etwa 8400 Wahlbriefe der Briefwähler lagen am Montag im Häfler Rathaus bereits bereit. | Bild: Mona Lippisch

„Vorsorglich wurden die Briefwahlausschüsse deutlich erhöht – auf insgesamt 20. Die per Briefwahl eingegangenen Stimmen werden im Graf-Zeppelin-Haus ausgezählt“, so die Stadtsprecherin. Mit der Aufstockung der Briefwahlausschüsse und somit einer Gesamtanzahl von 430 Helfern werde es am Wahlsonntag „voraussichtlich keine Schwierigkeiten beim Auszählen der eingegangenen Briefwahl-Wahlscheine geben“.

Zahlen und Fakten Etwa 41 440 Menschen sind in Friedrichshafen dieses Jahr wahlberechtigt. Bei der vergangenen Landtagswahl 2016 gab es 41 839 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung in der Stadt lag bei 67,04 Prozent (27 837 gültige Stimmen, 211 ungültige Stimmen). Weitere Zahlen zur Wahl 2016 gibt es hier.

Neben den 20 Briefwahlausschüssen gibt es in Friedrichshafen 43 allgemeine Wahlbezirke. Notwendiges Material – Unterlagen, Urnen, Stifte und mehr – wurde bereits im Laufe der vergangenen Woche in die Wahllokale gebracht. „Bis zum Wahltag beantworten wir Fragen von Bürgern zur Wahl und stimmen uns gegebenenfalls mit dem Landkreis ab.“