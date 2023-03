Auf mehreren Buslinien im Bodenseekreis wird das Angebot erweitert, teilt der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) an. Die Erweiterungen sollen pünktlich zu den Osterferien erfolgen. Folgende Neuheiten treten dem Pressetext zufolge am Donnerstag, 6. April in Kraft:

Linie 100: Der Echt-Bodensee-Bus, ganzjährig zwischen Friedrichshafen und Überlingen unterwegs, hält dem Bodo-Pressetext zufolge bis einschließlich 5. November auch am Ferienwohnpark in Immenstaad-Kippenhausen und an den Pfahlbauten in Unteruhldingen. Auch in diesem Jahr fahre die Linie 100 während der Sommerferien außerdem wieder bis Bodman-Ludwigshafen.

Linie 7394: Der Konstanzer Städteschnellbus endet und beginnt laut Bodo-Angaben auch in dieser Saison wieder am Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren-Liebenau. Somit gebe es wieder direkte Verbindungen von Konstanz, Meersburg, Hagnau, Immenstaad und Friedrichshafen bis vor die Tore des Freizeitparks. Neu sei in diesem Jahr, dass zwischen Flughafen und Spieleland in beiden Richtungen auch mehrere Haltestellen im Ortsbereich von Meckenbeuren bedient werden.

Linie 7395: Auf der Seelinie, die Überlingen, Uhldingen-Mühlhofen, Meersburg, Hagnau, Immenstaad und Friedrichshafen verbindet, sind zusätzliche Fahrten vorgesehen. Diese ermöglichen dem Verkehrsverbund zufolge einen vollständigen 15-Minuten-Takt an allen Tagen der Woche zwischen 8 und 20 Uhr.

Linie 7377: Montags bis freitags wird der Fahrplan dieser Linie zwischen Überlingen und Stockach in den Abendstunden um eine zusätzliche Fahrt pro Richtung erweitert.

Linie 7397: Busse dieser Linie fahren nurmehr zwischen Oberuhldingen Marktplatz und Heiligenberg, teilt Bodo mit. „Weiterhin von und nach Überlingen fahren aber diejenigen Busse, die für den Schülerverkehr eine Rolle spielen."

Linie 7546: Auch in den Ferien und am Wochenende gibt es auf der Linie 7546, die Tettnang, Laimnau und Hiltensweiler verbindet, einen durchgehenden Stundentakt, heißt es weiter. In Tettnang bestehe jeweils Anschluss zu den Linien 7547 nach Wangen und 7586 nach Friedrichshafen.

Linie 7586: Die Busse dieser Linie sind ab Beginn der Osterferien auch am Wochenende jede halbe Stunde zwischen Friedrichshafen und Tettnang unterwegs.

Linie 7587: Die Verbindung zwischen Friedrichshafen, Eriskirch, Langenargen und Kressbronn gibt es auch am Wochenende zwischen 8 und 20 Uhr durchgehend im Stundentakt. Zusätzliche Fahrtmöglichkeiten bestehen laut Bodo während der Sommerferien wieder mit der Linie 200 zwischen Friedrichshafen und Lindau.

Die neuen Fahrpläne der einzelnen Linien sollen ab 6. April im Internet zum Herunterladen bereitstehen.