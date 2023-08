Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, insbesondere im Feierabendverkehr, ist es am Mittwochnachmittag auf der Ulmer Straße und der Abfahrt der B30 an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord in Fahrtrichtung Weingarten gekommen. Grund dafür war laut Polizeibericht ein Getränkelaster, der gegen 15.45 Uhr in einer Kurve der Abfahrt einen Großteil seiner Ladung verloren hatte.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge dürften die rund 1.200 Getränkekisten mit vollen Flaschen auf dem Fahrzeug nicht ausreichend gesichert gewesen sein. Etwa die Hälfte der Kisten rutschte in der Kurve vom Fahrzeug und verteilte sich über die Fahrbahn der Auf- und Abfahrt, die daraufhin voll gesperrt werden musste. Wie die Polizei am Abend weiter mitteilte, blieb der 29-jährige Fahrer des Lasters unverletzt.

Die Reinigung der Straße durch Straßenmeisterei, Feuerwehr und die betroffene Firma dauerte gegen 18 Uhr noch an. Die Polizei ging davon aus, dass die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen noch bis in die Abendstunden andauern würden. Die Schadenshöhe konnte zunächst noch nicht beziffert werden.