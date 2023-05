Unbekannte beschädigten das Auto laut Polizeibericht am Samstag zwischen 13 und 13.30 Uhr auf dem Supermarktparkplatz in der Schäferhofstraße in Tettnang. Vermutlich habe ein unbekanntes Fahrzeug den Maserati beim Ausparken gestreift.

Friedrichshafen Radlerin stößt mit Paketboten zusammen und erleidet schwere Hirnblutung Das könnte Sie auch interessieren

Der Polizei zufolge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zeugen werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter der Nummer 07541 7010 zu melden.