Klimaschutz und vernünftige Wirtschaft: In diesen Themen liegt für Martin Hahn, der im Wahlkreis Bodensee erneut ein Direktmandat für die Grünen im Landtag holte, kein Widerspruch. Damit verweben will er die Anliegen aus der Bodenseeregion. Denn: „Die Abgeordneten haben die Aufgabe, die Interessen der Leute zu vertreten und das mitzunehmen, was hier lebt“, sagt der 57-Jährige.

Die Kühe am Helchenhof in Überlingen-Bonndorf gucken neugierig. Martin Hahn hat sich fürs Foto am Stall ein schwarzes Jackett angezogen. Es ist der Tag nach der Landtagswahl, bei der Hahn in seinem Wahlkreis Bodensee mit 36,8 Prozent erneut ein