In Sipplingen gilt am Wochenende aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor ein Betretungsverbot für Ufer inklusive Strandbad. Bodman-Ludwigshafen hat freitags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr das grundsätzlich geltende Lagerverbot außerhalb der Strandbäder und des „Waschplatzes“ durch ein Badeverbot ergänzt. Meersburg dagegen kommt ganz ohne große Verbote aus. Stattdessen schaut die öffentliche Meersburger Liegewiese am kostenlosen Seezugang hinter der Therme ein bisschen aus wie ein Fußballfeld.