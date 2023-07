In einem psychischen Ausnahmezustand hat ein 54-Jähriger im Stadtgebiet von Wolfegg, Landkreis Ravensburg, am Donnerstagabend mit einem Hund nach der Polizei geworfen.

Überlingen Trio wirft Katze auf Jugendliche und greift sie an Das könnte Sie auch interessieren

Die Beamten waren laut Polizeibericht gerufen worden, weil der Mann, der in der Vergangenheit wohl bereits in psychischen Ausnahmezuständen gewalttätig geworden war, in einer Wohnung herumschrie.

Als die Einsatzkräfte ihn antrafen, ging der 54-Jährige gerade mit seinem kleinen Hund spazieren. Er reagierte hochaggressiv und warf sein Tier nach den Beamten, heißt es weiter. Der Hund wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei brachte den Mann in ein Fachkrankenhaus.