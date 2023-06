Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, 34 und 23 Jahre alt, am Dienstagabend im Bereich des Stadtgartens in Weingarten ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Ältere mit einem scharfkantigen Gegenstand auf den Jüngeren losgegangen sein, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Ravensburg. Der 34-Jährige soll dabei gezielt versucht haben, unter anderem auf den Hals und Kopf des 23-Jährigen einzustechen.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Der 23-Jährige konnte dem Angriff jedoch ausweichen, sodass er lediglich eine leichte Schnittverletzung am Oberarm erlitt, heißt es weiter. Zwei Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung und verständigten die Polizei. Beamte konnten den fliehenden 34-Jährigen noch in Tatortnähe festnehmen.

Am späten Mittwochnachmittag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der dringend Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Hintergründe der Tat sowie die persönliche Beziehung der beiden Beteiligten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.