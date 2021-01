Weingarten 28. Januar 2021, 10:15 Uhr

Mann tot in Wohnung aufgefunden: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft war ein 37-Jähriger am Mittwochmorgen tot in seiner Wohnung in Weingarten aufgefunden worden.