Bodenseekreis vor 4 Stunden

Mann stürzt durch Dach sechs Meter in die Tiefe und stirbt

Ein 70 Jahre alter Mann ist am Freitagmittag mit Arbeiten auf dem Flachdach einer Halle in Langenargen beschäftigt. Dabei stürzte er in die Tiefe – und stirbt noch an der Unfallstelle.