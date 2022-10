Zu großen Durst hatte am Donnerstag ein 54-jähriger Mann, sodass er gleich zweimal die Polizei auf den Plan rief. Gegen 15.30 Uhr lag der volltrunkene Mann vor dem Polizeirevier in Wangen im Allgäu. Da er nicht mehr verkehrsfähig war und eine Atemalkoholmessung knapp zwei Promille ergab, nahmen ihn die Polizisten zur Ausnüchterung bis in den späten Abend in Gewahrsam, heißt es dazu in einem Pressetext.

Am Freitagmorgen gegen 0.45 Uhr lag er dann schließlich noch deutlich betrunkener im Bereich einer Tankstelle in der Ravensburger Straße. Da das Atemalkoholmessgerät weit über fünf Promille anzeigte, wurde der Mann von Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.